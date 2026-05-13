Jeden bilet kolejowy dla całej Unii. KE przedstawiła nowy pakiet pasażerski

Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów, który ma na celu ułatwienie pasażerom wyszukiwanie, porównywanie i rezerwowanie podróży pomiędzy krajami UE. Jednym z rozwiązań zaproponowanym przez urzędników z Brukseli jest jeden bilet, który uprawniałby do podróży koleją po państwa wspólnoty.

Zgodnie z propozycją KE, pasażerowie będą mogli kupić za pośrednictwem jednej platformy lub strony jednego przewoźnika kolejowego jeden bilet obejmujący całą trasę podróży nawet jeśli realizowana jest ona przez różne przedsiębiorstwa kolejowe np. PKP i Deutsche Bahn.

Obecnie porównywanie dostępnych opcji podróży i zakup biletów jest nierzadko czasochłonne, zwłaszcza jeśli podróż realizowana jest przez różnych przewoźników, oferujących różne ceny biletów i warunki zakupu. Sprawy nie ułatwiają rozdrobnione systemy rezerwacji, wskutek czego podróżny planując wyjazd musi dokonywać kilku odrębnych zakupów.

Europejski ustawodawca chciałby objąć pasażerów pełną ochroną, co oznaczałoby, że w przypadku przegapienia jednego z połączeń, pasażer będzie miał prawo do zmiany planu podróży, zwrotu kosztów za bilet lub odszkodowania. Jeśli połączenie zostanie utracone z winy jednego z przewoźników, to przedsiębiorstwo kolejowe odpowiedzialne za spowodowanie zakłócenie, będzie zobowiązane do zaproponowania pasażerowi nowego połączenia lub zwrotu kosztów. Na tym nie koniec, bo ochrona pasażera obejmowałaby także zagwarantowania wyżywienia oraz zakwaterowania, jeśli to okaże się być niezbędne, a takżę wypłatę odszkodowania za opóźnienie.

Przeczytaj również: Kolejne odwołania na największym kolejowym przetargu. Rail Baltica odsuwa się w czasie

KE uczuliła też sprzedawców biletów kolejowych i agencje turystyczne, by sprzedając bilety przestrzegali minimalnych czasów połączenia, żeby pasażer miał czas przesiąść się z jednego pociągu do drugiego. Jeśli podróżny utraci połączenie, ponieważ zasada ta nie była przestrzegana, to sprzedawca lub organizator wycieczki a nie kolej będą odpowiedzialni za wypłacenie odszkodowania lub załatwienie dalszej podróży.

Według pomysłodawców zmian w prawie te miałyby przynieść korzyści nie tylko dla pasażerów, ale też przewoźników kolejowych, dla których systemowe ułatwienie miałoby przełożyć się na wzrost klientów. KE przedstawi teraz propozycję Radzie UE, czyli państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu do rozpatrzenia.

Źródło: PAP/XYZ