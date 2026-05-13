Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.05.2026
NEWSROOM XYZ
13.05.2026 14:59

Jeden bilet kolejowy dla całej Unii. KE przedstawiła nowy pakiet pasażerski

Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów, który ma na celu ułatwienie pasażerom wyszukiwanie, porównywanie i rezerwowanie podróży pomiędzy krajami UE. Jednym z rozwiązań zaproponowanym przez urzędników z Brukseli jest jeden bilet, który uprawniałby do podróży koleją po państwa wspólnoty.

Zgodnie z propozycją KE, pasażerowie będą mogli kupić za pośrednictwem jednej platformy lub strony jednego przewoźnika kolejowego jeden bilet obejmujący całą trasę podróży nawet jeśli realizowana jest ona przez różne przedsiębiorstwa kolejowe np. PKP i Deutsche Bahn.

Obecnie porównywanie dostępnych opcji podróży i zakup biletów jest nierzadko czasochłonne, zwłaszcza jeśli podróż realizowana jest przez różnych przewoźników, oferujących różne ceny biletów i warunki zakupu. Sprawy nie ułatwiają rozdrobnione systemy rezerwacji, wskutek czego podróżny planując wyjazd musi dokonywać kilku odrębnych zakupów.

Europejski ustawodawca chciałby objąć pasażerów pełną ochroną, co oznaczałoby, że w przypadku przegapienia jednego z połączeń, pasażer będzie miał prawo do zmiany planu podróży, zwrotu kosztów za bilet lub odszkodowania. Jeśli połączenie zostanie utracone z winy jednego z przewoźników, to przedsiębiorstwo kolejowe odpowiedzialne za spowodowanie zakłócenie, będzie zobowiązane do zaproponowania pasażerowi nowego połączenia lub zwrotu kosztów. Na tym nie koniec, bo ochrona pasażera obejmowałaby także zagwarantowania wyżywienia oraz zakwaterowania, jeśli to okaże się być niezbędne, a takżę wypłatę odszkodowania za opóźnienie.

Przeczytaj również: Kolejne odwołania na największym kolejowym przetargu. Rail Baltica odsuwa się w czasie

KE uczuliła też sprzedawców biletów kolejowych i agencje turystyczne, by sprzedając bilety przestrzegali minimalnych czasów połączenia, żeby pasażer miał czas przesiąść się z jednego pociągu do drugiego. Jeśli podróżny utraci połączenie, ponieważ zasada ta nie była przestrzegana, to sprzedawca lub organizator wycieczki a nie kolej będą odpowiedzialni za wypłacenie odszkodowania lub załatwienie dalszej podróży.

Według pomysłodawców zmian w prawie te miałyby przynieść korzyści nie tylko dla pasażerów, ale też przewoźników kolejowych, dla których systemowe ułatwienie miałoby przełożyć się na wzrost klientów. KE przedstawi teraz propozycję Radzie UE, czyli państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu do rozpatrzenia.

Źródło: PAP/XYZ

Nowoczesny pociąg jadący z dużą prędkością
Komisja Europejska chce wprowadzić jeden bilet kolejowy, na którym możliwe byłoby podróżowanie przez kraje Unii. Fot. Serjio74, GettyImages
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy
Warszawskie indeksy znowu w górę. Podsumowanie notowań GPW 11 maja 2026 r.
WIG20 kończył poniedziałek 11 maja na istotnym plusie, gdy większość największych spółek na GPW cieszyła się istotnymi wzrostami. Warszawska giełda zdaje się korzystać z pozytywnego sentymentu, jaki…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
5 pytań, które sprawdzą, czy naprawdę znasz się na inwestowaniu. Rozwiąż quiz!
Przygotowaliśmy szybki test, który sprawdzi twoją wiedzę o rynku kapitałowym i podstawowych zasadach inwestowania. Dasz radę zdobyć komplet punktów? Zapraszamy na drugi z pięciu etapów sprawdzianu…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zbudowali techbiznesy warte miliard. Teraz Karwatkowie mierzą w rewolucję AI w tworzeniu systemów
Dotychczasowe sukcesy ustawiły ich do końca życia, ale nie wyczerpały ambicji. Nowy projekt wpisuje się w trend kodowania z AI i personalizacji oprogramowania. Jak podbić rynek alternatywą dla…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Najpierw przycisnęła, teraz luzuje. UE zmienia podejście do regulacji AI
KE uzgodniła zmiany w AI Act w ramach Digital Omnibus. Mają uprościć przepisy i zmniejszyć obciążenia dla firm. Biznes i eksperci pozytywnie oceniają ich kierunek.
13.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Na GPW lekka wyprzedaż. Podsumowanie notowań 12 maja 2026 r.
We wtorek na warszawskim parkiecie wszystkie indeksy podążały do zamknięcia dnia na minusach. Wedle stanu z ok. godz. 16.15 WIG20 zniżkował o prawie 1,7 proc., a najsłabsze wśród blue chipów było…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Zaskakujący projekt w sprawie kryptoaktywów. PiS chce całkowitego zakazu
Rząd przyjął niedawno kolejny projekt ustawy mającej nałożyć nadzór nad rynkiem kryptoaktywów. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą iść dalej. W poniedziałek złożyli projekt zakazujący prowadzenia…
11.05.2026