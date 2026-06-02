Jedno zdanie szefa Nvidii sprawiło, że kurs akcji Marvell Technology wystrzelił

Jensen Huang pojawił się na scenie z szefem firmy Marvell – Matthew Murphym. Zapowiedział też, że firma ta będzie wkrótce warta bilion dolarów. To wystarczyło, by akcje projektanta chipów dla AI wyskoczyły aż o 25 proc.

Jak dodał szef Nvidii, układy Marvella są też niezbędne do połączenia i szybkiego przekazywania danych między tysiącami połączonych układów w centrach danych. – Gdy weźmiemy pod uwagę problem obliczeniowy, a następnie podzielimy go na wiele elementów i rozdzielimy je po całym centrum danych, to tym, czego potrzebujemy, jest łączność. To dlatego Marvell jest tak potrzebny – wyjaśnił Huang.

Marvell specjalizuje się też w projektowaniu wysokowydajnych chipów używanych zarówno w chmurze, AI, łączności korporacyjnej, jak i w sieciach 5G. Nvidia zainwestowała ostatnio w tę spółkę 2 mld dolarów.

Jednocześnie koncern inwestuje też miliardy dolarów w firmy, które zajmują się technologią fotonową, używającą światła do przesyłania danych. Według założeń, to bardziej efektywny proces niż obecne przesyłanie danych za pomocą elektryczności.