Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.03.2026
NEWSROOM XYZ
16.03.2026 10:45

Kallas krytykuje złagodzeniu sankcji na rosyjską ropę, ma pomysł na kryzys wokół Cieśniny Ormuz

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oceniła w Brukseli, przed rozpoczęciem spotkania ministrów spraw zagranicznych państw UE, że decyzja amerykańskiego Departamentu Skarbu o złagodzeniu sankcji dotyczących rosyjskiej ropy naftowej stanowi niebezpieczny precedens. Kallas zaprezentowała też kilka opcji na rozwiązanie kryzysu związanego z irańską blokadą Cieśniny Ormuz.

– Złagodzenie przez USA sankcji na dostawy rosyjskiej ropy to niebezpieczny precedens, ponieważ teraz potrzebujemy, by Rosja miała mniej, a nie więcej pieniędzy na prowadzenie wojny – podkreśliła Kallas.

Departament Skarbu USA wydał 30‑dniową licencję zezwalającą na zakup rosyjskiej ropy i produktów naftowych znajdujących się na morzu, pod warunkiem że zostały załadowane na tankowce przed 12 marca.

Decyzja wywołała stanowczy sprzeciw zarówno w Europie, jak i wśród amerykańskiej opozycji z Partii Demokratycznej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła po rozmowie z przywódcami G7, że „teraz nie jest czas na łagodzenie sankcji wobec Rosji”.

Kallas sugeruje rozwinięcie unijnej misji Aspides

Kallas zaznaczyła również, że zamknięcie przez Iran cieśniny Ormuz działa na korzyść Rosji.

– Musimy zrobić zdecydowanie więcej w tej sprawie. (…) Głównym tematem dzisiejszego spotkania będzie utrzymanie otwartej cieśniny Ormuz – podkreśliła.

Jej zdaniem zamknięcie cieśniny jest szczególnie groźne dla gospodarek azjatyckich – 85 proc. transportowanej nią ropy i gazu trafia do krajów Azji.

Szefowa unijnej dyplomacji poinformowała także, że w weekend rozmawiała z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem o możliwości przeprowadzenia w rejonie Ormuz inicjatywy podobnej do tej, która umożliwiła wywóz ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Jak wyjaśniła, chodzi o problem z dostawami nawozów, który może przełożyć się na globalne niedobory żywności. Temat ma zostać poruszony podczas spotkania ministrów.

Kallas odniosła się również do Aspides – unijnej misji wojskowo‑morskiej na Morzu Czerwonym, której zadaniem jest ochrona statków handlowych przed atakami jemeńskich rebeliantów Huti.

– Będziemy rozmawiać z państwami członkowskimi o ewentualnej zmianie mandatu tej misji. Chodzi o to, czy państwa są gotowe realnie z niej korzystać. Jeśli chcemy zapewnić bezpieczeństwo w regionie, najłatwiej byłoby w pełni wykorzystać istniejącą już operację, a może nawet nieco ją zmodyfikować. Pojawiają się też propozycje stworzenia koalicji chętnych, ale musimy sprawdzić, co najszybciej zapewni otwarcie cieśniny Ormuz – powiedziała.

W Brukseli ministrowie mają również rozmawiać o trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę.

– Ważne jest, aby uwaga skierowana na Bliski Wschód nie odwracała uwagi od Ukrainy ani nie osłabiała wsparcia dla niej – zaznaczyła Kallas.

Czytaj także: Donald Trump chce koalicji eskortującej tankowce przez Ormuz. Są pierwsze odmowy

Źródło: PAP, XYZ

Kaja Kallas na zdjęciu z 4 lutego 2025 r. Fot. Thierry Monasse/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
67 mld euro wyciekło z Brukseli. Jak mafie, karuzele VAT i fikcyjne projekty drenują budżet UE
Straty w prowadzonych przez Prokuraturę Europejską śledztwach były w 2025 r. niemal trzykrotnie wyższe niż rok wcześniej. Za spektakularnym wzrostem stoją międzynarodowe karuzele VAT, fikcyjne projekty finansowane z funduszy UE oraz coraz bardziej profesjonalne sieci przestępcze działające równocześnie w wielu państwach. W Polsce śledztwa dotyczą m.in. o przetargu w Nowym Sączu czy zakupu tramwajów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Wybory lokalne we Francji testem przed prezydenckim starciem w 2027 r.
Rok przed wyborami prezydenckimi Francję czeka pierwsza wielka polityczna próba sił. Wybory samorządowe stają się areną starcia głównych obozów politycznych – od socjalistów i zielonych, przez centrum po prawicę i skrajną prawicę. W największych miastach kraju o władzę walczą m.in. Rachida Dati, Emmanuel Grégoire, Benoît Payan, Franck Allisio czy Jean-Michel Aulas. Stawką jest nie tylko kontrola nad największymi metropoliami, ale także polityczna dynamika, która zdecyduje, kto wygra wyścig o Pałac Elizejski.
15.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Wisielcze humory w węgierskim biznesie. Prognozy najgorsze od półtorej dekady
Menedżerowie węgierskich firm marzą, by przetrwać ten rok. Tylko trzech na dziesięciu wierzy, że będzie to dobry okres dla firm, którymi kierują. Tak minorowe nastroje nie towarzyszyły węgierskiemu biznesowi nigdy wcześniej, od kiedy PwC je bada. Najnowsze ankiety pokazują też, że przedsiębiorcy działający nad Balatonem bieżącym sprawom poświęcają znacznie więcej czasu niż ich koledzy z zagranicy. To zmniejsza konkurencyjność węgierskich firm.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Świadome zarządzanie energią może pomóc w obniżeniu rachunków za prąd
Ostatnie tygodnie przyniosły zawirowania na globalnym rynku surowców energetycznych. Nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu przełoży się to na ceny prądu dla firm i gospodarstw domowych. Tymczasem polscy odbiorcy mają do wyboru coraz więcej zróżnicowanych ofert na zakup energii. Dobrze dobrana oferta i zmiana nawyków mogą pomóc w obniżeniu rachunków za prąd.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Co blokuje rozwój najmu instytucjonalnego w Polsce?
Najem instytucjonalny w Polsce rośnie, ale wciąż napotyka bariery prawne, planistyczne i podatkowe. Co blokuje rozwój rynku PRS?
16.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy
43 proc. PKB w oszczędnościach. Dlaczego Chińczycy odkładają więcej niż reszta świata?
Chińskie gospodarstwa domowe należą do najbardziej oszczędnych na świecie co przekłada się na słabą konsumpcję wewnętrzną. Choć w najnowszym planie pięcioletnim ponownie pojawiły się zapowiedzi pobudzania popytu krajowego, strukturalne bariery pozostają silne. Jedną z najważniejszych jest system hukou, który ogranicza dostęp setek milionów migrantów do świadczeń społecznych w miastach i skłania rodziny do odkładania pieniędzy na przyszłość. Od lat słychać głosy, że Chiny powinny w większym stopniu oprzeć wzrost gospodarczy na konsumpcji wewnętrznej zamiast eksporcie i inwestycjach. Choć w najnowszym pięcioletnim planie rozwoju znów pojawiły się zapowiedzi pobudzania popytu krajowego, strukturalne bariery pozostają silne. Jedną z najważniejszych jest system hukou, który ogranicza dostęp niemal 200 mln wewnętrznych migrantów do świadczeń społecznych w miastach, skłaniając ich do wyższych oszczędności i osłabiając konsumpcję.
16.03.2026