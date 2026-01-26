Kara od włoskiego urzędu ds. konkurencji zatopiła zyski netto Ryanaira za czwarty kwartał 2025

Czwarty kwartał 2025 przyniósł znaczący spadek zysku netto Ryanair. To efekt kary od włoskiego urzędu ochrony konkurencji. Nałożył on na przewoźnika sankcję za nadużywanie dominującej pozycji.

Zysk netto Ryanair w czwartym kwartale 2025 wyniósł 30 mln euro – pisze "France 24". Rok wcześniej, jak przyznał przewoźnik, wskaźnik ten wyniósł 149 mln euro. Spadek ten to efekt kary we Włoszech. Tamtejszy urząd ochrony konkurencji uznał, że irlandzki przewoźnik blokował dostęp agencjom biletowym do swojej strony internetowej.

Nałożył więc na firmę kary o łącznej wartości 255 mln euro. Przewoźnik odwołał się jednak od tej „bezpodstawnej” – jak twierdzi spółka – decyzji.

Tymczasem przychody Ryanair wzrosły o 9 proc. rdr do 3,2 mld euro. Michael O'Leary, szef firmy, twierdzi także, że mimo kary z Włoch, łączny zysk netto za 2025 może wynieść nawet 2,23 mld euro. Jak stwierdził, przewoźnikowi udało się też przewieźć 208 mln pasażerów, co oznacza wzrost liczby klientów o 4 proc. rdr.

W rozmowie z inwestorami O'Leary skomentował również spór z Elonem Muskiem dotyczący Starlinka. Obaj panowie pokłócili się w sieci o to, że Ryanair nie chce – ze względu na koszty – montować satelitarnego internetu w samolotach. Jego zdaniem ta wymiana zdań na platformie X sprawiła jedynie, że „mieliśmy tydzień darmowego PR-u”.