Karol Nawrocki chce odebrać Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy

Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by Kapituła Orderu Orła Białego odebrała odznaczenie prezydentowi Ukrainy. To reakcja na nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego imienia „Bohaterów UPA” jednostce wojskowej. „Udowodnił, że Ukraina nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej – uważa Karol Nawrocki.

W środę prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię „Bohaterów UPA”. Jak mówił, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.

– Prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent uważa, że Wołodymyr Zełenski „dostarczył wiele tlenu rosyjskiej propagandzie”. W reakcji zaproponował odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Posiedzenie kapituły orderu ma odbyć się 8 czerwca.

Karol Nawrocki podkreślił, że wspieranie Ukrainy walce z Rosją i „bandytą, którym jest Władimir Putin” jest strategicznym celem Polski. Zaznaczył jednak, że „tak nie buduje się relacji między narodami”,

– Jestem oburzony – skwitował.

Prezydent Ukrainy odebrał Order Orła Białego z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w kwietniu 2023 r. Kapituła przyznała mu odznaczenie „w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka”.

