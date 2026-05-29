Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.05.2026
NEWSROOM XYZ
Pilne
29.05.2026 10:31

Karol Nawrocki chce odebrać Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy

Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by Kapituła Orderu Orła Białego odebrała odznaczenie prezydentowi Ukrainy. To reakcja na nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego imienia „Bohaterów UPA” jednostce wojskowej. „Udowodnił, że Ukraina nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej – uważa Karol Nawrocki.

W środę prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię „Bohaterów UPA”. Jak mówił, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.

– Prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent Wołodymyr Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej

Prezydent uważa, że Wołodymyr Zełenski „dostarczył wiele tlenu rosyjskiej propagandzie”. W reakcji zaproponował odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Posiedzenie kapituły orderu ma odbyć się 8 czerwca.

Karol Nawrocki podkreślił, że wspieranie Ukrainy walce z Rosją i „bandytą, którym jest Władimir Putin” jest strategicznym celem Polski. Zaznaczył jednak, że „tak nie buduje się relacji między narodami”,

– Jestem oburzony – skwitował.

Prezydent Ukrainy odebrał Order Orła Białego z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w kwietniu 2023 r. Kapituła przyznała mu odznaczenie „w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka”.

Źródło: PAP, TVN24, XYZ. Będziemy rozwijać tekst.

Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by Kapituła Orderu Orła Białego odebrała odznaczenie prezydentowi Ukrainy.
Fot. PAP/Radek Pietruszka
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Małpki jednak w systemie kaucyjnym. „Rocznie może chodzić o ok. 500 mln do miliarda opakowań”
Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska, zapowiedziała w rozmowie z RMF FM, że decyzja o rozszerzeniu systemu kaucyjnego o jednorazowe butelki szklane, w tym opakowania typu „małpki",…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Pociągiem na Safari. Jak polskie firmy mogą zarobić na projektach kolejowych w Afryce
Na początku maja KUKE ogłosiło projekt zabezpieczenia kredytu na rozbudowę sieci kolejowej w Tanzanii w zamian za udział polskich firm. Przedsiębiorstwa znad Wisły mają też szansę zostać wykonawcami…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Elektromobilność trafia pod strzechy. 20 mln sesji ładowania w Polsce, a ma ich być dziewięć razy więcej
W ciągu czterech najbliższych lat Polska osiągnie wynik 180 mln sesji ładowania elektryków. To dziewięć razy więcej niż do tej pory. – Elektromobilność w Polsce nie jest już tematem przyszłości, ale…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Milcząca zgoda i brak zezwoleń dla (wybranych) cudzoziemców. Przełom, który skróci kolejki w urzędach
Ułatwienie w zatrudnianiu cudzoziemców, czy niekontrolowana migracja? MSWiA pracuje nad projektem, który zakłada tzw. milczącą zgodę. W dużym uproszczeniu - wniosek o legalizację pobytu będzie uznany…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Patronat medialny
David Cameron: NATO nigdy nie było tak silne. Ale czeka nas kilka trudnych lat
David Cameron przyjechał do Polski z przesłaniem, które w Warszawie brzmi jednocześnie znajomo i alarmująco: Rosji nie wolno ustępować, Ameryki nie można wypychać z Europy, a Zachód nie ma już…
28.05.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego: „Sigma Challenge jest slay”
Po raz drugi najzdolniejsi studenci z całej Polski stanęli do rywalizacji w konkursie Sigma Challange, wykazując się wiedzą i szybkością myślenia. Najlepsi spotkali się na gali w Łazienkach w…
27.05.2026