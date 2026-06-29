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29.06.2026 15:53

Karol Nawrocki podpisał ustawę rozszerzającą tzw. milczącą zgodę. To dobra wiadomość dla biznesu

Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco – podała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

Ustawa rozszerza zakres stosowania tzw. milczącej zgody – czyli zasady, wg której brak reakcji organu administracji publicznej lub drugiej strony umowy oznacza akceptację wniosku. Zaakceptowane przez prezydenta przepisy wprowadzają możliwość zastosowania milczącej zgody w 17 ustawach.

Przykładowo ustawa stanowi, że brak opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania jej przedstawienia jest uznawana za pozytywną opinię. Inne rozwiązanie dotyczy stosowania niektórych ulg i zwolnień od podatku rolnego – jeśli organ podatkowy w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku organ podatkowy nie wydał decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie stosowania ulg, to oznacza, że w całości uwzględnił żądania wnioskodawców.

Według nowej ustawy w przypadku wniosku o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie wnioskodawcy, jeżeli w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej organ podatkowy nie wydał decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w tej sprawie. Poza tym ustawa mówi, że jeżeli w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organ nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie we wskazanym w ustawie terminie, to w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zostało wydane zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej na warunkach określonych we wniosku.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: PAP

Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki. Fot. PAP/Radek Pietruszka
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