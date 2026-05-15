15.05.2026

Zakres stosowania milczącej zgody urzędu ma się zwiększyć. Sejm poparł ustawę

Sejm uchwalił w piątek ustawę poszerzającą katalog spraw urzędowych, które będzie można załatwić w trybie tzw. milczącej zgody. Zmiany wprowadzane przez ustawę są częścią rządowego pakietu deregulacyjnego, przygotowanego we współpracy z inicjatywą SprawdzaMy.

Za przyjęciem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco głosowało 410 posłów. Pięciu było przeciw (byli to posłowie partii Razem oraz posłanka niezależna Paulina Matysiak). 20 wstrzymało się od głosu (13 posłów Konfederacji, poseł niezależny Janusz Kowalski, trzech posłów koła Demokracja Bezpośrednia oraz trzech posłów Konfederacji Korony Polskiej). Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Ustawa ma na celu uproszczenie procedur administracyjnych. Milcząca zgoda oznacza, że wnioski obywateli i przedsiębiorców będą uznawane za rozpatrzone pozytywnie, jeśli urząd nie wyda decyzji w wyznaczonym terminie.

Reforma obejmie szeroki zakres spraw, w tym kwestie podatkowe, środowiskowe oraz zezwolenia transportowe, co ma na celu likwidację zbędnej zwłoki. Takie rozwiązanie ma pozwolić jednostkom na lepsze planowanie inwestycji bez konieczności oczekiwania na formalne dokumenty papierowe. Jednocześnie administracja zachowa prawo do weryfikacji merytorycznej i odrzucenia wniosków niespełniających wymogów prawnych.

Poprawki PiS i Polski 2050 odrzucone

Wcześniej w głosowaniach posłowie odrzucili propozycje poprawek zgłoszone przez kluby PiS i Polska 2050. Zmiany proponowane przez PiS koncentrowały się na doprecyzowaniu terminów rozpatrywania wniosków oraz wydłużeniu okresu dostosowawczego dla nowych przepisów.

Z kolei propozycje Polski 2050 skupiały się na usprawnieniu pracy Krajowej Rady Fizjoterapeutów przez zmianę zasad podpisywania uchwał. Autorzy argumentowali, że obecne wymogi biurokratyczne są zbyt obciążające i paraliżują proces przyznawania prawa do wykonywania zawodu.

Źródło: PAP

Posłowie na sali obrad Sejmu
Sejm uchwalił w piątek ustawę poszerzającą katalog spraw urzędowych, które będzie można załatwić w trybie tzw. milczącej zgody.. Fot. PAP/Leszek Szymański
