Karol Żbikowski odwołany z zarządu Platige Image

Rada Nadzorcza Platige Image odwołała Karola Żbikowskiego ze składu zarządu spółki. Decyzja weszła w życie 8 czerwca 2026 r. wraz z podjęciem uchwały.

Informację o zmianie w zarządzie spółka przekazała w raporcie bieżącym. Jak wynika z komunikatu, uchwałę w sprawie odwołania Karola Żbikowskiego podjęła Rada Nadzorcza Platige Image.

Spółka poinformowała, że uchwała nie zawiera uzasadnienia decyzji. Nie wskazano również przyczyn odwołania członka zarządu.

Platige Image nie przekazała na razie informacji o ewentualnym następcy ani o zmianach w podziale kompetencji w zarządzie.

Wyniki finansowe Platige Image za 2025 r.

Spółka Platige Image w 2025 r. odnotowała poprawę wyników finansowych wobec poprzedniego roku mimo utrzymującej się straty netto.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 94,2 mln zł i były niższe niż rok wcześniej (114,3 mln zł), co wskazuje na spadek skali działalności. Jednocześnie spółka ograniczyła koszty operacyjne do 99,7 mln zł (z 123,8 mln zł w 2024 r.), głównie w obszarze usług obcych oraz wynagrodzeń.

Strata ze sprzedaży zmniejszyła się do 5,4 mln zł (z 9,4 mln zł), a strata z działalności operacyjnej wyniosła 5,6 mln zł wobec 9,5 mln zł rok wcześniej. Pozytywny wpływ na wynik miały wyższe przychody finansowe (3,2 mln zł), przy jednoczesnym spadku kosztów finansowych.

Ostatecznie strata netto spółki wyniosła 3,6 mln zł, co oznacza istotną poprawę w porównaniu do 8,1 mln zł straty w 2024 r. Wyniki wskazują na skuteczne działania optymalizacyjne, choć spółka nadal nie osiągnęła rentowności.

Jednocześnie EBITDA osiągnęła dodatni poziom 1,3 mln zł, co wskazuje na wyraźną poprawę efektywności operacyjnej spółki.

W zakres działalności Platige Image wchodzą: tworzenie animacji komputerowej 3D, postprodukcja materiałów filmowych, tworzenie efektów specjalnych VFX, produkcja i postprodukcja filmów reklamowych, realizacja scenograficznych efektów filmowych oraz inne animowane formy filmowe.

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