Katastrofy amerykańskich samolotów wojskowych w Kuwejcie
W Kuwejcie doszło do katastrof kilku amerykańskich statków powietrznych. Lokalne Ministerstwo Obrony zapewnia, że wszystkie załogi przeżyły, a poszkodowani trafili do szpitala w stabilnym stanie.
Oświadczenie pojawiło się po publikacji nagrań, których autentyczność potwierdziło CNN. Materiały wideo mają przedstawiać myśliwiec rozbijający się na terytorium Kuwejtu oraz pilota katapultującego się i opadającego na ziemię ze spadochronem.
Akcja ratunkowa
Rzecznik resortu obrony, płk Said Al-Atwan, przekazał, że odpowiednie służby natychmiast rozpoczęły operację poszukiwawczo-ratunkową. Załogi zostały ewakuowane z miejsc katastrof, a następnie przewiezione do szpitala w celu oceny stanu zdrowia.
Według komunikatu Kuwejt pozostaje w bezpośredniej koordynacji z władzami Stanów Zjednoczonych. O komentarz w sprawie zdarzenia redakcja CNN zwróciła się do Dowództwa Centralnego USA.
Na razie nie podano szczegółowych informacji dotyczących liczby maszyn ani przyczyn katastrof.
Źródło: CNN