Katastrofy amerykańskich samolotów wojskowych w Kuwejcie

W Kuwejcie doszło do katastrof kilku amerykańskich statków powietrznych. Lokalne Ministerstwo Obrony zapewnia, że wszystkie załogi przeżyły, a poszkodowani trafili do szpitala w stabilnym stanie.

Oświadczenie pojawiło się po publikacji nagrań, których autentyczność potwierdziło CNN. Materiały wideo mają przedstawiać myśliwiec rozbijający się na terytorium Kuwejtu oraz pilota katapultującego się i opadającego na ziemię ze spadochronem.

US Fighter jet F15 crashes in #Kuwait-



Scenes showing the crash of an American plane in Kuwait and the pilot's survival. pic.twitter.com/JnXF2ug9Dn — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) March 2, 2026

Akcja ratunkowa

Rzecznik resortu obrony, płk Said Al-Atwan, przekazał, że odpowiednie służby natychmiast rozpoczęły operację poszukiwawczo-ratunkową. Załogi zostały ewakuowane z miejsc katastrof, a następnie przewiezione do szpitala w celu oceny stanu zdrowia.

Według komunikatu Kuwejt pozostaje w bezpośredniej koordynacji z władzami Stanów Zjednoczonych. O komentarz w sprawie zdarzenia redakcja CNN zwróciła się do Dowództwa Centralnego USA.

Na razie nie podano szczegółowych informacji dotyczących liczby maszyn ani przyczyn katastrof.

Źródło: CNN