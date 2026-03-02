Kategorie artykułu: Newsy Świat
Trzeci dzień wojny. Co dzieje się na Bliskim Wschodzie
Pierwsze potwierdzone ofiary po stronie amerykańskiej, wybuchy na Cyprze, dalsza wymiana ognia między Iranem, Izraelem i USA czy atak Izraela na Liban. To tylko kilka z ważnych wydarzeń, do których doszło dziś na Bliskim Wschodzie.
02.03.2026, 21:20
Na zdjęciu miejsce uderzenie irańskiej rakiety nieopodal Tel Awiwu, 1 marca 2026 r. Fot. Stringer/Anadolu via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak w ciągu zaledwie trzech dni konflikt Izraela i USA z Iranem przekształcił się w szeroką regionalną konfrontację, obejmującą Liban, kraje Zatoki Perskiej, a nawet Cypr.
- Dlaczego Stany Zjednoczone mówią o długotrwałej operacji wojskowej i jakie realne straty już poniosły.
- W jaki sposób wojna wpływa na ceny ropy i gazu, co oznacza wstrzymanie produkcji LNG w Katarze oraz czy Polska i Europa rzeczywiście są przygotowane na ewentualne zakłócenia dostaw surowców energetycznych.