Współszef Gemini AI odchodzi z Google. Noam Shazeer dołączy do OpenAI
Trzęsienie ziemi w Google. Wiceprezydent ds. inżynierii i współszef Gemini AI Noam Shazeer odchodzi z koncernu i dołącza do OpenAI.
„Jestem podekscytowany tym, że mogę się podzielić z wami informacją, że przechodzę do OpenAI. Cieszę się, że będę pracował z tak znakomitym zespołem" – napisał Noam Shazeer na X.
„To była trudna decyzja. Jestem bardzo dumny z mojego zespołu w Google i z wszystkiego, co razem stworzyliśmy. To była przyjemność pracować z wami" – dodał.
Shazeer już raz odszedł z Google'a. Jednak w sierpniu 2024 r. koncern zapłacił około 2,7 mld dolarów za licencję na technologię ich firmy Character.AI, w ramach której Shazeer i jego współpracownik Daniel De Freitas wrócili do Google'a, do działu DeepMind. Obaj eksperci założyli ten startup w 2021 r. Odeszli wtedy z Google – jak podaje CNBC – bo firma nie chciała wesprzeć ich projektu chatbota AI. Ten transfer pokazuje, jak najwięksi gracze na rynku AI walczą o najlepsze talenty tworzące tę technologię.
Shazeer odchodzi z Google'a tygodnie po tym, jak firma pokazała swoje najnowsze modele AI na corocznej konferencji. I przychodzi do OpenAI przed debiutem giełdowym tego startupu. IPO to ma być jednym z najbardziej obserwowanych debiutów spółek technologicznych.