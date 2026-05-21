Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.05.2026
NEWSROOM XYZ
21.05.2026 11:50

Komisja Europejska utrzymała prognozy wzrostu PKB w Polsce

Komisja Europejska utrzymała w czwartek prognozę wzrostu PKB dla Polski na poziomie 3,5 proc. na 2026 r. oraz 2,8 proc. na rok 2027. Podwyższyła natomiast prognozę inflacji na 2026 r. z 2,9 do 3,6 proc.

Jednocześnie KE założyła, że w 2027 r. dynamika cen w Polsce wyhamuje — unijni urzędnicy obniżyli prognozę inflacji na ten okres z 3,7 do 2,9 proc.

Czytaj również: Chorwacja w pogoni gospodarczej za Polską. Ale to my mamy mocniejsze fundamenty

Zgodnie z wiosenną prognozą gospodarczą, opublikowaną przez KE w czwartek, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w 2026 r. wyniesie 6,5 proc. Oznacza to wzrost wobec zapowiedzi z jesieni, kiedy szacowano go na 6,3 proc. W ocenie KE deficyt zwiększy się także w 2027 r. — z wcześniej przewidywanych 6,1 do 6,3 proc.

Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB dla UE na 2026 r. z 1,4 proc. do 1,1 proc. Jednocześnie podwyższyła prognozę inflacji z 2,1 do 3,1 proc. Według KE szok energetyczny wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie wstrząsa nastrojami gospodarczymi i ponownie rozpala inflację.

W opublikowanej w czwartek prognozie gospodarczej KE podkreśliła, że po osiągnięciu wzrostu PKB na poziomie 1,5 proc. w 2025 r., gospodarka UE aż do końca lutego 2026 r. utrzymywała umiarkowany wzrost i spadek inflacji. Perspektywy uległy jednak znacznej zmianie od czasu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie na przełomie lutego i marca - podała KE.

Zdaniem unijnych urzędników wzrost inflacji osiągnie szczyt w 2026 r., a następnie spadnie w 2027 r. do poziomu 2,4 proc. Według nich wiąże się to z prognozowanym stopniowym spadkiem cen surowców, choć pozostaną one o około 20 proc. wyższe niż przed wojną USA i Izraela z Iranem. 

Źródło: PAP

flagi Polski i Unii Europejskiej
Zgodnie z wiosenną prognozą gospodarczą, opublikowaną przez KE w czwartek, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w 2026 r. wyniesie 6,5 proc. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Technologia
Bezpieczna łączność w martwym punkcie? Państwo traci kontrolę nad krytycznym zasobem
Polskie służby wciąż nie mają jednolitego bezpiecznego systemu łączności. Policja, Straż Graniczna i straż pożarna korzystają ze sprzętu w różnych standardach. Utrudniony jest kontakt z siłami…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Ekspansja chińskich towarów spowolniła. Najważniejsze zjawiska w polskim handlu zagranicznym
Dane GUS za I kw. 2026 r. pokazują, jak chiński import, konflikt na Bliskim Wschodzie i cła Trumpa kształtują polski handel zagraniczny. Sprawdź najważniejsze liczby i trendy.
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Orbán podrzucił Magyarowi „kukułcze jajo”. To wielomiliardowe zobowiązania
Ustępujący węgierski rząd Fideszu rzutem na taśmę podpisał umowy, których realizacja spadnie na następców. To wieloletnie kontrakty na cyfryzację sił zbrojnych oraz druk podręczników. Kosztować będą…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Na bałtyckich wyspach powstaje „azyl wolności”. Szwedzi znaleźli lukę w prawie
Szwedzi uciekają na Wyspy Alandzkie. Fińskie służby ostrzegają, że są to migranci o skrajnych poglądach, którzy mogą zwiększyć ryzyko terroryzmu.
20.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Młodzi nie czują, że mają wpływ. A to oni zdecydowali o zmianie władzy
Mimo coraz większego udziału młodych w wyborach nie czują oni dużego wpływu na rzeczywistość. Zwraca na to uwagę rządowy raport. Młodzież zarzuca rządzącym lekceważenie potrzeb jej pokolenia.
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zwolnienia w krakowskich centrach usług. „Element globalnej zmiany działania firm”
Zlokalizowane w Krakowie centra biznesowe redukują zatrudnienie. Sektor usług dla biznesu od lat stanowi fundament lokalnego rynku pracy. – Miasto nie traci swojej pozycji, lecz przechodzi do…
19.05.2026