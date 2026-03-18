18.03.2026

Koniunktura konsumencka w marcu 2026 r. Nastąpiło pogorszenie nastrojów

W marcu 2026 r. odnotowano pogorszenie nastrojów konsumenckich (w
stosunku do po-przedniego miesiąca), dotyczących zarówno obecnej, jak i
przyszłej sytuacji – podał GUS.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 12,2 i był o 3,1 pkt proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w marcu 2026 r.

W odniesieniu do marca 2025 r. wartość BWUK w marcu 2026 r. poprawiła się o 3 pkt proc.

Spośród składowych wskaźnika najbardziej pogorszyły się oceny przyszłej oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 10,2 pkt proc. i 2,8 pkt proc.). Niższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 2,1 pkt proc. i 1,6 pkt proc.). Wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,1 pkt proc.).

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) w marcu 2026 r.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, pogorszył się o 2,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 9,5.

WWUK poprawił się o 0,3 pkt proc. rok do roku.

Jak zauważa GUS, na spadek wartości wskaźnika wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 10,2 pkt proc. i 2,1 pkt proc.). Lepsze niż przed miesiącem oceny odnotowano w przypadku możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrosty odpowiednio o 1,2 pkt proc. i 0,8 pkt proc.).

W marcu odnotowano też przesunięcie oczekiwań inflacyjnych konsumentów w kierunku znacznie wyższej inflacji.

Czytaj także: Usługi ciągną gospodarkę. Dlaczego rosną szybciej niż produkcja towarów?

Na zdjęciu ilustracyjnym zakupy w sklepie. Fot. Gettyimages
Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego czekają na ruch prezydenta. Zamieszanie o ślubowanie
Koalicja bierze pod uwagę scenariusz, w którym prezydent Karol Nawrocki nie dopuści do orzekania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Działania w tym kierunku podejmują już politycy PiS.
17.03.2026
Paryż niezdobyty, skrajna prawica rośnie w siłę na południu Francji
W niedzielę pierwsza runda francuskich wyborów samorządowych przyniosła serię politycznych sygnałów przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Socjaliści prowadzą w stolicy, skrajna prawica rośnie na południu kraju, a centrum prezydenckie walczy o utrzymanie wpływów. Ale prawdziwych zwycięzców jeszcze nie ma — większość kluczowych miast czeka na drugą turę. Kto zostanie merem Paryża również rozstrzygnie się 22 marca.
16.03.2026
Strajk głodowy w kopalni Solino, czyli walka o magazyn ropy i aktywa spółki Sebastiana Kulczyka
Kilku pracowników należących do Orlenu Inowrocławskich Kopalni Soli Solino prowadzi protest głodowy. Chcą zwrócić uwagę polskiego rządu na ryzyko utraty strategicznej infrastruktury związanej z magazynowaniem ropy i paliw. Istotną rolę w tej układance odgrywa Qemetica z portfela biznesmena Sebastiana Kulczyka. Spółka negocjuje z Orlenem kluczową dla obu firm umowę.
18.03.2026
1,5 mld zł przychodów, półprodukty i hit w Chile. Jak Mokate zmienia biznes
Grupa Mokate, znana z kultowego cappuccino z lat 90., dzisiaj obok kawy i herbaty produkuje również surowce i półprodukty dla przemysłu spożywczego. Trafiają do producentów lodów, azjatyckich zup instant czy dań gotowych. Firma z Ustronia eksportuje do prawie 80 państw i wypracowuje już rocznie około 1,5 mld zł przychodów.
16.03.2026
Uciec, ale dokąd? Europa debatuje o ewakuacji ludności
Europa przygotowuje się na scenariusze kryzysowe, w tym potencjalny konflikt zbrojny. Na początku marca w Sztokholmie podpisano memorandum o współpracy dziesięciu państw dotyczące ewakuacji dużych grup ludności. Jak wygląda poziom przygotowania krajów europejskich na taką sytuację? Sprawdzamy.
18.03.2026
Warner Bros. wygrywa Oscary, ale traci niezależność. Triumf, który przypadnie nowemu właścicielowi
Studio, które od miesięcy znajduje się w centrum spekulacji i wkrótce ma zostać przejęte w jednej z największych transakcji w historii branży filmowej, zdobyło rekordową liczbę Oscarów. Zgarnęło 11 statuetek, co wywołało pozytywną reakcję inwestorów i przełożyło się na wzrost kursu akcji Warner Bros. Discovery. Problem w tym, że beneficjentem tego sukcesu będzie już ktoś inny – przyszły właściciel, koncern Paramount Skydance.
17.03.2026