Koniunktura konsumencka w marcu 2026 r. Nastąpiło pogorszenie nastrojów
W marcu 2026 r. odnotowano pogorszenie nastrojów konsumenckich (w
stosunku do po-przedniego miesiąca), dotyczących zarówno obecnej, jak i
przyszłej sytuacji – podał GUS.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 12,2 i był o 3,1 pkt proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w marcu 2026 r.
W odniesieniu do marca 2025 r. wartość BWUK w marcu 2026 r. poprawiła się o 3 pkt proc.
Spośród składowych wskaźnika najbardziej pogorszyły się oceny przyszłej oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 10,2 pkt proc. i 2,8 pkt proc.). Niższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 2,1 pkt proc. i 1,6 pkt proc.). Wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,1 pkt proc.).
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) w marcu 2026 r.
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, pogorszył się o 2,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 9,5.
WWUK poprawił się o 0,3 pkt proc. rok do roku.Jak zauważa GUS, na spadek wartości wskaźnika wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 10,2 pkt proc. i 2,1 pkt proc.). Lepsze niż przed miesiącem oceny odnotowano w przypadku możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrosty odpowiednio o 1,2 pkt proc. i 0,8 pkt proc.).
W marcu odnotowano też przesunięcie oczekiwań inflacyjnych konsumentów w kierunku znacznie wyższej inflacji.
