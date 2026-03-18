Koniunktura konsumencka w marcu 2026 r. Nastąpiło pogorszenie nastrojów

Pilne

W marcu 2026 r. odnotowano pogorszenie nastrojów konsumenckich (w

stosunku do po-przedniego miesiąca), dotyczących zarówno obecnej, jak i

przyszłej sytuacji – podał GUS.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 12,2 i był o 3,1 pkt proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w marcu 2026 r.

W odniesieniu do marca 2025 r. wartość BWUK w marcu 2026 r. poprawiła się o 3 pkt proc.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i większość jego składowych w marcu 2026 r. były niższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej pogorszyły się oceny przyszłej oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (odpowiednio o 10,2 p. proc. i 2,8 p. proc.).



Spośród składowych wskaźnika najbardziej pogorszyły się oceny przyszłej oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 10,2 pkt proc. i 2,8 pkt proc.). Niższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 2,1 pkt proc. i 1,6 pkt proc.). Wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,1 pkt proc.).

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) w marcu 2026 r.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, pogorszył się o 2,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 9,5.



WWUK poprawił się o 0,3 pkt proc. rok do roku.

Jak zauważa GUS, na spadek wartości wskaźnika wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 10,2 pkt proc. i 2,1 pkt proc.). Lepsze niż przed miesiącem oceny odnotowano w przypadku możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrosty odpowiednio o 1,2 pkt proc. i 0,8 pkt proc.).

W marcu odnotowano też przesunięcie oczekiwań inflacyjnych konsumentów w kierunku znacznie wyższej inflacji.

