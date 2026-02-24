Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
NEWSROOM XYZ
24.02.2026 10:51

Kurs bitcoina spada. Analityk: to taktyczne unikanie ryzyka

Kurs bitcoina spada już kolejny dzień. Tym razem kryptowaluta zanurkowała o ponad 5 proc. i spadła do poziomu poniżej 63 tys. dolarów.

– Ruch na bitcoinie nie wygląda jak szok na rynku kryptowalut – tłumaczy w rozmowie z CNBC Christopher Hamilton z firmy Invesco. Jego zdaniem to nie porzucenie kryptowalut jako takich, a raczej „taktyczne uniknięcie ryzyka”.

Zdaniem analityków to efekt sytuacji na Bliskim Wschodzie. W zeszłym tygodniu prezydent Donald Trump stwierdził, że w ciągu 10 dni podejmie decyzję o ataku na Iran. Pentagon wysyła na Bliski Wschód nowe jednostki. Wciąż jednak trwają też negocjacje dotyczące irańskiego programu atomowego.

Zresztą Bitcoin od października ubiegłego roku znajduje się pod silną presją sprzedaży, odkąd przekroczył poziom 125 tys. dolarów. Spadkowy trend utrzymał się również w nowym roku. Największa kryptowaluta świata straciła od początku roku 27 proc., a od październikowego szczytu jej notowania spadły już o 50 proc.

– Najważniejsze jest to, że bitcoin pozostaje bardzo wrażliwy na globalne warunki płynnościowe. Jeśli rynki uznają, że polityka handlowa prowadzi do zacieśnienia warunków finansowych, rynek kryptowalut odczuje to jako pierwszy – tłumaczy Billy Leung z Global X Australia.

Tymczasem złoto na rynku spot znów idzie w górę. Tym razem kruszec podrożał o 1 proc.

Kurs bitcoina spada. Inwestorzy boją się krachu na rynkach
Logo bitcoina wyświetlone na telefonie komórkowym
Kurs bitcoina idzie w dół. Fot. Dominika Zarzycka/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Technologiczny sojusz władzy w USA. Amerykańska demokracja i europejska suwerenność pod presją
Europa przestaje być podmiotem w globalnej grze technologicznej. Amerykańskie korporacje cyfrowe, splecione interesami z administracją USA, systematycznie przejmują kontrolę nad kluczową infrastrukturą państw sojuszniczych – od danych medycznych po systemy bezpieczeństwa.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Do Melanos Care popłynęły miliony. Biotechnologia przykuwa uwagę inwestorów
Melanos Care wsparł Hard2beat. Spółka pracuje nad technologią bioidentycznej melaniny zapewniającą ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Meksyk na wojennej ścieżce z kartelami. Prof. Piotr Chomczyński: To nie koniec przemocy
Meksyk będzie – obok USA i Kanady – współgospodarzem tegorocznego Mundialu. Ale na niecałe cztery miesiące przed rozpoczęciem święta futbolu, stał się areną innych walk – z kartelami narkotykowymi.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Problem PiS z programem SAFE. Twarda narracja przyjmuje się w elektoracie
Politycy Prawa i Sprawiedliwości ostro atakują program SAFE. Choć niektórzy politycy PiS po cichu przyznają, że trudno być w kontrze do programu wsparcia polskich Sił Zbrojnych, to jednak negatywna narracja wokół funduszu rozbudza emocje wyborców.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Gigantyczny kontrakt na tunel pod Odrą w cieniu nowych przepisów. Gülermak kwestionuje polsko-tureckie konsorcjum
Spór o największy kontrakt drogowy w historii będzie mieć finał w KIO. Wątpliwości dotyczą udziału w projekcie firm spoza UE. Pikanterii dodaje fakt, że stroną skarżącą jest spółka z siedzibą w Polsce należąca jednak do tureckiej grupy budowlanej. Po drugiej stronie jest zwycięzca – konsorcjum polskiej firmy, która ma partnera z Turcji.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Dotkliwe kary dla sędziów w prezydenckim projekcie. Współautorem adwokat Ziobry
Wetując ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, prezydent Karol Nawrocki zaproponował własny projekt ustawy o ustroju sądów. Przewiduje on wzmocnienie stanu prawnego pozostawionego po rządach Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wyrzucanie sędziów kwestionujących status wadliwie obsadzonej KRS.
22.02.2026