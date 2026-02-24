Kurs bitcoina spada. Analityk: to taktyczne unikanie ryzyka

Kurs bitcoina spada już kolejny dzień. Tym razem kryptowaluta zanurkowała o ponad 5 proc. i spadła do poziomu poniżej 63 tys. dolarów.

– Ruch na bitcoinie nie wygląda jak szok na rynku kryptowalut – tłumaczy w rozmowie z CNBC Christopher Hamilton z firmy Invesco. Jego zdaniem to nie porzucenie kryptowalut jako takich, a raczej „taktyczne uniknięcie ryzyka”.

Zdaniem analityków to efekt sytuacji na Bliskim Wschodzie. W zeszłym tygodniu prezydent Donald Trump stwierdził, że w ciągu 10 dni podejmie decyzję o ataku na Iran. Pentagon wysyła na Bliski Wschód nowe jednostki. Wciąż jednak trwają też negocjacje dotyczące irańskiego programu atomowego.

Zresztą Bitcoin od października ubiegłego roku znajduje się pod silną presją sprzedaży, odkąd przekroczył poziom 125 tys. dolarów. Spadkowy trend utrzymał się również w nowym roku. Największa kryptowaluta świata straciła od początku roku 27 proc., a od październikowego szczytu jej notowania spadły już o 50 proc.

– Najważniejsze jest to, że bitcoin pozostaje bardzo wrażliwy na globalne warunki płynnościowe. Jeśli rynki uznają, że polityka handlowa prowadzi do zacieśnienia warunków finansowych, rynek kryptowalut odczuje to jako pierwszy – tłumaczy Billy Leung z Global X Australia.

Tymczasem złoto na rynku spot znów idzie w górę. Tym razem kruszec podrożał o 1 proc.