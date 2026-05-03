Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.05.2026
03.05.2026 10:57

Liczba „byków” na GPW spadła, ale wciąż wyraźnie przeważa nad „niedźwiedziami”

Odsetek inwestorów spodziewających się trendu wzrostowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spadł o prawie 5 pkt proc. Wzrósł za to odsetek „neutralnych” i „niedźwiedzi”. Wciąż jednak przeważa liczba „byków”.

Zgodnie z badaniem Indeksu Nastrojów Inwestorów na koniec kwietnia trendu wzrostowego w ciągu najbliższych 6 miesięcy na warszawskiej giełdzie spodziewało się 48,4 proc. inwestorów. Oznacza to o 4,7 pkt proc. mniej „byków” niż w poprzednim tygodniu.

Ich liczba wciąż jednak wyraźnie przeważa. Trendu bocznego spodziewa się bowiem 26,6 proc. inwestorów (wzrost o 3,1 pkt proc.), a spadkowego – 25 proc. Liczba „niedźwiedzi” jest więc wyższa o 1,6 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Źródło: PAP

