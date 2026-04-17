Lumina Metals planuje IPO w Kanadzie i dual listing na GPW

Kanadyjska spółka Lumina Metals Corp., właściciel m.in. złoża rud miedzi Nowa Sól w Polsce, złożyła zaktualizowany prospekt w związku z planowaną ofertą publiczną akcji i debiutem na giełdzie w Toronto. W prospekcie poinformowała, że planuje dual listing na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW).

„Spółka zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych do obrotu na GPW. Spółka będzie uprawniona do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych do obrotu na GPW po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) prospektu emisyjnego w języku polskim" – podano w prospekcie.

Spółka dodała, że wprowadzenie akcji do obrotu na giełdzie w Toronto nie jest uzależnione od pomyślnego wprowadzenia ich do obrotu na warszawskiej giełdzie.

Oferta złożona przez Luminę w Kanadzie obejmie emisję akcji własnych przez spółkę, z której łączne pozyskane środki brutto mają wynieść blisko 275 mln dolarów kanadyjskich, oraz wtórną ofertę akcji zwykłych posiadanych przez Sitka Foundation, z której łączne pozyskane środki brutto mają wynieść około 68,7 mln dolarów kanadyjskich. Łącznie to do 343,7 mln dolarów kanadyjskich.

Spółka chce przeznaczyć wpływy z debiutu na uzyskanie pozwoleń, prace poszukiwawcze i wiertnicze, badania techniczne oraz koszty związane z projektem Nowa Sól, prace poszukiwawcze i wiertnicze w ramach projektów Sulmierzyce i Mozów oraz koszty ogólne i administracyjne.

W czerwcu 2025 r. dyrektor generalny Luminy Jordan Pandoff poinformował redakcję PAP Biznes, że spółka otrzymała kategorię C1 dla złoża rud miedzi Nowa Sól i rozpoczyna ubieganie się o koncesję wydobywczą. Firma chce zbudować jedną z największych kopalń miedzi w Europie. Jak dodawał firma kontynuuje prace eksploracyjne dla dwóch innych złóż i rozważa pozyskanie kapitału od polskich inwestorów oraz wejście na GPW.

Z danych Państwowego Instytutu Geologicznego wynika, że na koniec 2023 r. zasoby bilansowe miedzi w Polsce wynosiły ok. 57 mln ton. Trzy złoża udokumentowane przez Lumina Metals mają zasoby ok. 20 mln ton, z czego ponad 10 mln ton w Nowej Soli.

Źródło: PAP