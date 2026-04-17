17.04.2026
17.04.2026 11:55

Lumina Metals planuje IPO w Kanadzie i dual listing na GPW

Kanadyjska spółka Lumina Metals Corp., właściciel m.in. złoża rud miedzi Nowa Sól w Polsce, złożyła zaktualizowany prospekt w związku z planowaną ofertą publiczną akcji i debiutem na giełdzie w Toronto. W prospekcie poinformowała, że planuje dual listing na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW).

„Spółka zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych do obrotu na GPW. Spółka będzie uprawniona do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych do obrotu na GPW po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) prospektu emisyjnego w języku polskim" – podano w prospekcie.

Spółka dodała, że wprowadzenie akcji do obrotu na giełdzie w Toronto nie jest uzależnione od pomyślnego wprowadzenia ich do obrotu na warszawskiej giełdzie.

Oferta złożona przez Luminę w Kanadzie obejmie emisję akcji własnych przez spółkę, z której łączne pozyskane środki brutto mają wynieść blisko 275 mln dolarów kanadyjskich, oraz wtórną ofertę akcji zwykłych posiadanych przez Sitka Foundation, z której łączne pozyskane środki brutto mają wynieść około 68,7 mln dolarów kanadyjskich. Łącznie to do 343,7 mln dolarów kanadyjskich.

Spółka chce przeznaczyć wpływy z debiutu na uzyskanie pozwoleń, prace poszukiwawcze i wiertnicze, badania techniczne oraz koszty związane z projektem Nowa Sól, prace poszukiwawcze i wiertnicze w ramach projektów Sulmierzyce i Mozów oraz koszty ogólne i administracyjne.

W czerwcu 2025 r. dyrektor generalny Luminy Jordan Pandoff poinformował redakcję PAP Biznes, że spółka otrzymała kategorię C1 dla złoża rud miedzi Nowa Sól i rozpoczyna ubieganie się o koncesję wydobywczą. Firma chce zbudować jedną z największych kopalń miedzi w Europie. Jak dodawał firma kontynuuje prace eksploracyjne dla dwóch innych złóż i rozważa pozyskanie kapitału od polskich inwestorów oraz wejście na GPW.

Z danych Państwowego Instytutu Geologicznego wynika, że na koniec 2023 r. zasoby bilansowe miedzi w Polsce wynosiły ok. 57 mln ton. Trzy złoża udokumentowane przez Lumina Metals mają zasoby ok. 20 mln ton, z czego ponad 10 mln ton w Nowej Soli.

Źródło: PAP

Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Ukrywanie majątku czy troska o dane beneficjentów? Polska 2050 chce zmian w fundacjach rodzinnych
Fundacje rodzinne miały chronić rodzinne fortuny i zapewniać mechanizm sukcesji. Stały się jednak przedmiotem politycznego sporu w zakresie jawności aktywów ulokowanych w fundacjach. Polska 2050…
16.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Śląsk jak „pas rdzy” w USA. Supermiasto Katowice nie powstanie
– Śląsk się wyludnia. Zakłady likwidują się jeden po drugim. Staniemy się drugim Detroit. Nowa ustawa o metropolii trendu nie zmieni. Potrzebujemy jakiejś formy skonsolidowania gmin. My proponujemy…
15.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Spadki na GPW. PGE traci po publikacji wyników. Notowania 16 kwietnia 2026 r.
Czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie upłynęła pod znakiem korekty. Główne indeksy zanotowały spadki po kilku dniach wzrostów. Traciły między innymi spółki energetyczne oraz z sektora bankowego.
16.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cementownie alarmują. „Bez polskiego cementu inwestorzy będą skazani na łaskę producentów zagranicznych”
Import cementu do Polski może w tym roku przekroczyć 2 mln ton, z czego połowa pochodzić będzie z Ukrainy. Jednocześnie spadnie krajowa produkcja – szacuje Stowarzyszenie Producentów Cementu. Branża…
16.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska kluczowa dla Decathlonu, a Polacy gonią sportowo Zachód. Zaostrza się gra o miliardy
Sportowy potentat coraz więcej sprzedaje i produkuje w naszym kraju – a miejsca nadal widzi mnóstwo. 75 mln zł inwestycji w ostatnich latach to wstęp do jeszcze większej ekspansji. Konkurencja nie…
17.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Deweloperzy prognozują wzrost cen mieszkań, klienci już nie wierzą w spadki
Rynek mieszkaniowy w Polsce wychodzi z fazy stabilizacji. Rośnie presja na wzrost cen, a kupujący wracają do biur sprzedaży
15.04.2026