Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.05.2026
NEWSROOM XYZ
20.05.2026 15:41

Maciej Duszczyk wraca do MSWiA. Objął funkcję podsekretarza stanu

Maciej Duszczyk po niespełna pół roku powrócił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie jako wiceszef tego resortu będzie zajmował się m.in. kwestiami migracji.

Resort przekazał Polskiej Agencji Prasowej (PAP), że Duszczyk objął funkcję podsekretarza stanu 18 maja 2026 r.

Wcześniej funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji sprawował od 22 grudnia 2023 r. W resorcie odpowiadał za politykę migracyjną. Przestał pełnić tę funkcję z końcem listopada 2025 r. Przeszedł wtedy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie zajmował się kwestiami migracyjnymi.

– Ostatnie pół roku spędził w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jako osoba, która zajmowała się instytucjonalną kwestią polityki międzynarodowej – powiedziała o Duszczyku rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Dodała, że pojawiły się „nowe zadania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o kształtowanie polityki międzynarodowej”. Do jego zadań w MSWiA mają należeć kwestie migracyjne.

– Prof. Duszczyk jest znanym i cenionym ekspertem nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową – wskazała Gałecka.

Maciej Duszczyk jest pracownikiem naukowym w Ośrodku Badań nad Migracjami oraz na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także byłym Przewodniczącym Rady Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 2008–2011 był członkiem zespołu doradców strategicznych premiera Donalda Tuska, a pomiędzy 2012–2014 kierującym pracami merytorycznymi zespołu ds. wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta RP.

Źródło: PAP

Maciej Duszczyk, polityk Polski 2050 i były wiceminister w resorcie spraw wewnętrznych i administracji
Maciej Duszczyk po niespełna pół roku powrócił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie jako wiceszef tego resortu będzie zajmował się m.in. kwestiami migracji. Fot. KPRM
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Brak REIT-ów w Polsce to błąd. Rynek musi radzić sobie sam
Polska nadal nie ma REIT-ów. Rynek tworzy więc quasi-REIT-y i nowe modele inwestowania w nieruchomości komercyjne.
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Czeskie fundusze zakochały się w Polsce. Mankament? „Polskie banki wciąż odstają"
Polska to duży, atrakcyjny rynek i ma relatywnie proste procedury administracyjne. Jej słabością są wciąż gorsze warunki finansowania inwestycji. Czeski kapitał będzie jednak napływał tu coraz…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Morawiecki życzy smacznej kawusi, a Mentzen kpi z Kaczyńskiego, czyli polityczna wiosna w rolkach na TikToku
„Podtrzymanie passy”, „miękkiego pączusia i smacznej kawusi” czy Przemysław Czarnek jako wujek z wesela. Nie, to nie sekcja komentarzy, a cytaty z rolek pochodzących z oficjalnych partyjnych profili.…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polskie IT w fazie konsolidacji. GIAP przejmuje Designers i skaluje biznes
GIAP przejmuje Designers – spółkę specjalizującą się w cyfrowych systemach zarządzania drogami. Wzmacniając ofertę dla sektora publicznego.
19.05.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Koniec katalogu dla wszystkich. Jak AI sprzedaje każdemu z osobna
Algorytmy coraz lepiej rozumieją nie tylko to, co kupujesz, ale też w jakim celu to robisz i czego będziesz potencjalnie potrzebować. Hiperpersonalizacja staje się standardem wdrożeń, ale jej rozwój…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Czym handluje Berkshire Hathaway? Największe przetasowania w portfelu od lat
Tak dużych zmian w portfelu Berkshire Hathaway nie było od lat. Tylko w pierwszym kwartale łączna wartość transakcji wyniosła 40 mld dolarów. Sprawdzamy, co kupował i sprzedawał konglomerat stworzony…
19.05.2026