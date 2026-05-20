Maciej Duszczyk wraca do MSWiA. Objął funkcję podsekretarza stanu

Maciej Duszczyk po niespełna pół roku powrócił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie jako wiceszef tego resortu będzie zajmował się m.in. kwestiami migracji.

Resort przekazał Polskiej Agencji Prasowej (PAP), że Duszczyk objął funkcję podsekretarza stanu 18 maja 2026 r.

Wcześniej funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji sprawował od 22 grudnia 2023 r. W resorcie odpowiadał za politykę migracyjną. Przestał pełnić tę funkcję z końcem listopada 2025 r. Przeszedł wtedy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie zajmował się kwestiami migracyjnymi.

– Ostatnie pół roku spędził w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jako osoba, która zajmowała się instytucjonalną kwestią polityki międzynarodowej – powiedziała o Duszczyku rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Dodała, że pojawiły się „nowe zadania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o kształtowanie polityki międzynarodowej”. Do jego zadań w MSWiA mają należeć kwestie migracyjne.

– Prof. Duszczyk jest znanym i cenionym ekspertem nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową – wskazała Gałecka.

Maciej Duszczyk jest pracownikiem naukowym w Ośrodku Badań nad Migracjami oraz na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także byłym Przewodniczącym Rady Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 2008–2011 był członkiem zespołu doradców strategicznych premiera Donalda Tuska, a pomiędzy 2012–2014 kierującym pracami merytorycznymi zespołu ds. wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta RP.

