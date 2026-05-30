Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału French Open

Polska tenisistka Maja Chwalińska wygrała z Marią Sakkari w trzeciej rundzie rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu.

Chwalińska wygrała z rywalką z Grecji 1:6, 6:3, 6:2. Spotkanie trwało dwie godziny i siedem minut.

Wygrana Chwalińskiej oznacza, że awansowała do 1/8 finału French Open. Jej kolejną rywalką będzie w poniedziałek albo rozstawiona z numerem szóstym Amerykanka Amanda Anisimova, albo Francuzka Diane Parry.

24-letnia Chwalińska, która w rankingu WTA zajmuje 114. miejsce, po przebrnięciu kwalifikacji debiutuje w zasadniczej części turnieju w stolicy Francji. W kolejnym notowaniu listy na pewno pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce.

Sakkari na liście WTA jest 49., ale w 2022 r. była notowana na trzeciej pozycji. W Paryżu jej najlepszy wynik to półfinał w 2021 r., który osiągnęła po wyeliminowaniu Igi Świątek.

To dopiero trzeci występ Chwalińskiej w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 r. odpadła w 2. rundzie Wimbledonu, a w 2025 r. przegrała pierwszy mecz w Australian Open.

W 1. rundzie tegorocznego French Open Polka wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng 6:4, 6:0, a następnie w takim samym stosunku z rozstawioną z numerem 23. Belgijką Elise Mertens.

Źródło: PAP.