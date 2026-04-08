Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.04.2026
NEWSROOM XYZ
08.04.2026 18:27

Marszałek Czarzasty: przełom w sprawie ślubowań sędziów TK

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w tym tygodniu zostanie rozwiązany problem odebrania ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreślił, bierze współodpowiedzialność za podjęte decyzje, które mają zapaść niezależnie od ich oceny politycznej.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział w środę, że kwestia związana z odebraniem ślubowania od sędziów Trybunał Konstytucyjny zostanie rozwiązana definitywnie jeszcze w tym tygodniu.

Podkreślił, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta niezależnie od reakcji opinii publicznej, a proces zakończy się jednoznacznym rozstrzygnięciem.

Czarzasty zaznaczył również, że bierze współodpowiedzialność za przebieg procedury związanej z powołaniem i przyjęciem przysięgi przez sędziów Trybunału.

Jak wskazał, działania w tej sprawie mają zostać sfinalizowane w najbliższych dniach, a państwo wymaga sprawnych i wiarygodnych instytucji.

Spór o ślubowanie sędziów TK

Podczas spotkania otwartego w Końskie w województwie świętokrzyskim Czarzasty mówił o konieczności przywrócenia autorytetu Trybunałowi Konstytucyjnemu.

Zwrócił uwagę, że bez zaufania do instytucji państwowych system prawny traci stabilność, a funkcjonowanie państwa staje się mniej przewidywalne.

Marszałek Sejmu wskazał, że w przeszłości, mimo niezgody z niektórymi orzeczeniami, respektował decyzje Trybunału jako obowiązującą wykładnię konstytucji.

Według niego po rządach Zjednoczonej Prawicy instytucje takie jak Trybunał Konstytucyjny, Narodowy Bank Polski czy Krajowa Rada Sądownictwa utraciły realne znaczenie w funkcjonowaniu państwa.

Czarzasty ocenił tę sytuację jako poważny problem dla państwa liczącego około 40 milionów obywateli i wymagający systemowego uporządkowania.

Kolejne kroki i działania stron

W ubiegłym tygodniu Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm 13 marca, co było pierwszym etapem procedury obsadzania miejsc w Trybunale Konstytucyjnym.

Dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie, zostało przyjętych w Pałac Prezydencki, co – według Kancelarii Prezydenta – miało na celu zapewnienie funkcjonowania Trybunału.

Pozostali czterej sędziowie: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska skierowali do prezydenta pisma, w których zaprosili go na czwartek do Sejmu na godzinę 12.30, aby tam złożyć ślubowanie.

W uroczystości ma uczestniczyć marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego, a także przewidziano obecność notariusza, który poświadczy złożenie przysięgi.

Według informacji przekazanych przez PAP, po uroczystości sędziowie mogą udać się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, co miałoby umożliwić im rozpoczęcie pełnienia obowiązków.

Po wydarzeniu planowana jest również konferencja prasowa marszałka Sejmu, podczas której ma on przedstawić dalsze szczegóły dotyczące przebiegu całej procedury oraz jej konsekwencji instytucjonalnych.

Zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, osoba wybrana na stanowisko sędziego składa ślubowanie wobec prezydenta w terminie 30 dni od dnia wyboru, co stanowi formalny warunek objęcia funkcji i rozpoczęcia wykonywania obowiązków sędziowskich.

Źródło: PAP

Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu wskazał, że w przeszłości, mimo niezgody z niektórymi orzeczeniami, respektował decyzje Trybunału jako obowiązującą wykładnię konstytucji. Fot. PAP/Albert Zawada
