24.06.2026 08:07
Media: Katar wznowi pełną produkcję LNG w ciągu kilku tygodni
Premier Kataru szejk Mohammed bin Abdulrahman al-Thani powiedział, że kraj wznowi produkcję skroplonego gazu ziemnego „w ciągu kilku tygodni” – powiedział w rozmowie z „Financial Times”.
Największa państwowa spółka – QatarEnergy – zawiesiła wydobycie tuż po tym, jak USA i Izrael zaatakowały Iran pod koniec lutego.
Katar należy do grona państw posiadających największe zasoby naturalne skroplonego gazu ziemnego. Krajowe firmy odpowiadają za ok. 20 proc. światowego handlu tym surowcem.