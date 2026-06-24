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24.06.2026 08:07

Media: Katar wznowi pełną produkcję LNG w ciągu kilku tygodni

Premier Kataru szejk Mohammed bin Abdulrahman al-Thani powiedział, że kraj wznowi produkcję skroplonego gazu ziemnego „w ciągu kilku tygodni” – powiedział w rozmowie z „Financial Times”.

Największa państwowa spółka – QatarEnergy – zawiesiła wydobycie tuż po tym, jak USA i Izrael zaatakowały Iran pod koniec lutego.

Katar należy do grona państw posiadających największe zasoby naturalne skroplonego gazu ziemnego. Krajowe firmy odpowiadają za ok. 20 proc. światowego handlu tym surowcem.

Gaz System zbuduje drugi pływający terminal
Tankowiec LNG u wybrzeży Niemiec
Katar, jako jeden z największych eksporterów LNG na świecie, ma przywrócić pełną moc produkcyjną w ciągu kilku tygodni. Fot.: Stefan Sauer/DPA/PAP
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