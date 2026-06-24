Media: Katar wznowi pełną produkcję LNG w ciągu kilku tygodni

Kategorie artykułu: Biznes Zaufanie na wynajem. Startup chce zmienić reguły gry na rynku najmu Blisko 9 mld zł zaległości czynszowych, 70 proc. właścicieli z problemowym najemcą – to dane, które tłumaczą, dlaczego wybór lokatora w Polsce wciąż przypomina grę w ciemno. Startup zaufanylokator.pl…

Kategorie artykułu: Biznes Ile Polski w polskich inwestycjach? Local content w praktyce Debata o local contencie coraz wyraźniej przesuwa się z poziomu definicji na poziom rozmów o decyzjach inwestycyjnych i przetargowych, w których ścierają się potrzeby budowy odporności gospodarki i…