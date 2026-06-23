Premier: Gaz System zbuduje drugi pływający terminal. To będzie inwestycja komercyjna

Donald Tusk ujawnił, że Gaz-System chce zbudować kolejny terminal w Zatoce Gdańskiej. Premier dodał, że będzie to inwestycja komercyjna, a budżet do niej nie dopłaci.

– Podjęliśmy decyzję – konkretnie Gaz-System – o kolejnej inwestycji, która utwierdzi rolę Polski jako hubu gazowego. To ma oczywiście wymiar międzynarodowy, to nie chodzi tylko o Polskę, interes jest na wielką skalę. Będzie to już trzeci terminal – jak wiecie, jeden mamy w Świnoujściu, jeden kończymy budować, pływający terminal w Zatoce Gdańskiej, i trzeci terminal, też pływający, w Zatoce Gdańskiej też powstanie – powiedział Tusk przed posiedzeniem rządu.

– To jest inwestycja komercyjna, ona wpłynie na nasze bezpieczeństwo gazowe, także na rolę Polski jako centralne miejsce dyspozycji LNG, ale jest to także konkretny biznes. Zainteresowanie świata komercyjnego tym przedsięwzięciem jest na tyle duże, że ta inwestycja nie będzie wymagać wsparcia z budżetu – dodał szef rządu.

Gaz-System tłumaczy, że procedura Open Season zakończyła się sukcesem, a zainteresowanie przewyższyło ofertę na poziomie 39 slotów. Dlatego firma dodaje, że postanowiła zwiększyć parametry terminala z 4,5 mld m sześc. do 6,1 mld m sześc. rocznie gazu. Łącznie zakontraktowano 47 slotów rocznie w latach 2030–2039 oraz 35 slotów w latach 2040–2044. Po zwiększeniu parametrów technicznych terminala FSRU 2 do 58 slotów łączny poziom rezerwacji w całym okresie świadczenia usług osiąga 74 proc. Większa konkurencja i lepsze wykorzystanie infrastruktury ma za to pomóc obniżyć ceny gazu zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla przemysłu.

– To historyczna decyzja dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Zbudujemy trzeci terminal LNG w rejonie Morza Bałtyckiego. Nowa jednostka znacząco zwiększy nasze możliwości w zakresie importu skroplonego gazu. Terminal FSRU 2 w Zatoce Gdańskiej będzie jednym z filarów bezpieczeństwa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Budujemy nową architekturę bezpieczeństwa Europy i umacniamy naszą pozycję jako regionalnego hubu energetycznego – ocenia minister energii Miłosz Motyka.

Prezes Gaz-Systemu: fundamentalna zmiana dla firmy

– Wyniki procedury Open Season są wyraźnym sygnałem płynącym z rynku. Uczestnicy potwierdzili, że widzą w Polsce miejsce do dalszego rozwoju działalności handlowej, budowania nowych łańcuchów dostaw oraz zwiększania wykorzystania LNG jako istotnego elementu systemu energetycznego. To potwierdzenie zasadności naszej strategii inwestycyjnej i kolejny krok w budowie nowoczesnej infrastruktury energetycznej oraz konkurencyjnego rynku dla Polski i całego regionu. To także fundamentalna zmiana dla Gaz-System, który znajdzie się w gronie europejskich liderów infrastruktury LNG, dysponując jedną z największych zdolności importowych w całej Unii Europejskiej – stwierdził Sławomir Hinc, prezes zarządu Gaz-System.

Dzięki realizacji dwóch terminali FSRU oraz dotychczas zrealizowanym inwestycjom infrastrukturalnym Polska będzie dysponowała zdolnościami importowymi gazu sięgającymi około 50 mld m sześc. rocznie. To nie tylko wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu, ale także stworzenie warunków do budowy konkurencyjnego hubu gazowego, sprzyjającego zwiększeniu konkurencji, efektywniejszemu wykorzystaniu infrastruktury oraz stopniowemu obniżaniu kosztów dostaw gazu – podsumował.