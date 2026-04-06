06.04.2026 11:02

Media: Pakistan zaproponował USA i Iranowi plan zawieszenia broni

Iran i USA otrzymały od Pakistanu plan zakończenia działań wojennych, który może wejść w życie jeszcze w poniedziałek i doprowadzić do ponownego otwarcia cieśniny Ormuz – przekazała w niedzielę agencja Reutera, powołując się na źródło znające tę propozycję.

Pakistan opracował i w przekazał nocą plan zakończenia działań wojennych, który zakłada dwuetapowe podejście z natychmiastowym zawieszeniem broni, a następnie zawarciem kompleksowego porozumienia.

– Wszystkie elementy muszą zostać uzgodnione dzisiaj – powiedziało źródło, dodając, że wstępne porozumienie będzie miało formę memorandum, sfinalizowanego za pośrednictwem Pakistanu.

Amerykański portal Axios pierwszy poinformował w niedzielę, że Stany Zjednoczone, Iran i regionalni mediatorzy omawiają potencjalne 45-dniowe zawieszenie broni w ramach dwuetapowego porozumienia, które mogłoby doprowadzić do trwałego zakończenia wojny. Portal powoływał się na źródła amerykańskie, izraelskie i regionalne.

Źródło Reutersa podało, że szef sztabu pakistańskiej armii Asim Munir kontaktował się „przez całą noc” z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em, specjalnym wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem i irańskim ministrem spraw zagranicznych Abbasem Aragczim.

Zgodnie z przekazaną przez Pakistan propozycją zawieszenie broni weszłoby w życie natychmiast po zawarciu porozumienia, doprowadzając do ponownego otwarcia cieśniny Ormuz. Pozostała część umowy miałaby zostać sfinalizowana w ciągu 15–20 dni. Umowa, roboczo nazywana „porozumieniem islamabadzkim”, przewiduje też, że dalsze, bezpośrednie rozmowy przedstawicieli stron konfliktu odbyłyby się w Islamabadzie.

Według Reutersa USA i Iran nie odpowiedziały dotąd na propozycję. Rzecznik pakistańskiego MSZ Tahir Andrabi odmówił komentarza.

Źródła we władzach irańskich wcześniej poinformowały agencję, że Teheran dąży do trwałego zawieszenia broni z gwarancjami, że nie zostanie ponownie zaatakowany przez USA i Izrael.

Agencja podała, że oczekuje się, że ostateczne porozumienie będzie zawierać irańskie zobowiązanie do rezygnacji z budowy broni jądrowej w zamian za złagodzenie sankcji i uwolnienie zamrożonych aktywów. Iran jak dotąd nie odpowiedział na propozycję –dowiedział się Reuters.

Jednak wysoki rangą irański urzędnik powiedział agencji, że Iran nie otworzy Ormuzu w zamian za „tymczasowe zawieszenie broni”. Jak dodał, Teheran uważa Waszyngton za niezdolny do trwałego rozejmu i nie podda się naciskom, by zaakceptować przedstawiony plan.

Najnowsze wysiłki dyplomatyczne na rzecz zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie są podejmowane w obliczu eskalacji działań wojennych oraz irańskiej blokady Ormuzu, kluczowej arterii globalnych dostaw ropy naftowej.

Prezydent USA Donald Trump w ostatnich dniach publicznie nalegał na szybkie zakończenie konfliktu, ostrzegając Iran przed konsekwencjami, jeśli zawieszenie broni nie zostanie osiągnięte w krótkim czasie.

Źródło: PAP

Iran i USA otrzymały od Pakistanu plan zakończenia działań wojennych, który może wejść w życie jeszcze w poniedziałek. Fot. Getty Images
