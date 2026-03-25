Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.03.2026
NEWSROOM XYZ
25.03.2026 20:30

Meta i YouTube uznane za odpowiedzialne w procesie o uzależnienie od mediów społecznościowych

Meta i YouTube są odpowiedzialne za wyrządzenie szkody na zdrowiu psychicznym 20-letniej kobiety, która uzależniła się od mediów społecznościowych jako dziecko – uznała w przełomowym werdykcie ława przysięgłych w Los Angeles.

Pozew cywilny przeciwko koncernom Meta i YouTube został wniesiony przez 20-letnią kobietę, znaną jedynie jako Kaley. Ta sama pokrzywdzona pozwała również właścicieli innych platform, Snapchata i TikToka. Firmy te zawarły z nią jednak ugodę przed rozpoczęciem procesu.

Kaley skarży się na lęki, zaburzenia w postrzeganiu własnego ciała, miała także myśli samobójcze. Kobieta miała zacząć korzystać z YouTube'a jeszcze jako 6-latka, a z Instagrama – w wieku 9 lat. Jej prawnicy argumentowali, że jej uzależnienie się od platform społecznościowych było efektem celowej polityki koncernów.

Ława przysięgłych uznała, że pozwane firmy dopuściły się zaniedbań przy projektowaniu swoich platform. Wiedziały, że ich projekt jest niebezpieczny, ale nie ostrzegły o tych zagrożeniach – relacjonuje werdykt ławy przysięgłych CNN.

Koncerny mają wypłacić kobiecie 3 mln dolarów odszkodowania – uznali przysięgli. 70 proc. kwoty ma zapłacić Meta, a 30 proc. YouTube. Sąd może zasądzić także dodatkową karę pieniężną.

Meta oświadczyła, że nie zgadza się z decyzją ławy przysięgłych i rozważa możliwości prawne. Google, właściciel YouTube'a, zapowiedział odwołanie od decyzji.

Prawnicy firm argumentowali, że przyczyną problemów kobiety nie były media społecznościowe, lecz jej trudna sytuacja rodzinna. Utrzymywali też, że firmy wprowadziły na platformach narzędzia i działania chroniące dzieci.

To pierwsze rozstrzygnięcie w sprawie tego typu. Może ono potencjalnie ułatwić innym uzależnionym od mediów społecznościowym użytkownikom ubieganie się o odszkodowania. Sprawa już teraz porównywana jest do przełomowych procesów przeciwko przemysłowi tytoniowemu.

Wyrok ogłoszono dzień po tym, jak sąd stanowy w Nowym Meksyku wydał decyzję przeciwko Mecie, uznając, że koncern jest odpowiedzialny za niedostateczną ochronę dzieci przed pedofilami. W tamtej sprawie Meta musi zapłacić 375 mln dolarów.

Mark Zuckerberg
Ława przysięgłych w Los Angeles uznała, że Meta i YouTube są odpowiedzialne za szkody na zdrowiu kobiety, która uzależniła się od ich platform społecznościowych w dzieciństwie. W procesie, komentowanym jako przełomowy, zeznawali m.in. szef Mety Mark Zuckerberg (na zdjęciu), szef Instagrama Adam Mosseri oraz szef YouTube'a Neal Mohan. Fot. Jon Putman/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Sojusz podobnie myślących. UE i Australia dopinają wielką umowę handlową
Widmo kolejnych amerykańskich ceł robi swoje: Unia Europejska i Australia podpiszą umowę handlową po ośmiu latach trudnych negocjacji. Z perspektywy Brukseli i Canberry to nie tylko potencjalne zyski dla biznesu, ale przede wszystkim strategiczne zbliżenie pomiędzy „myślącymi podobnie”. I choć politycy mówią o historycznym porozumieniu, diabeł tkwi w szczegółach. Zanim umowa stanie się faktem, musi przetrwać starcie z potężnym lobby rolniczym i skomplikowaną procedurą ratyfikacyjną w obu stolicach.
24.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Czym grozi podatek od OC? Prezes Allianza o kontrowersyjnym projekcie i planach ubezpieczyciela (WYWIAD)
Składki OC są w Polsce poniżej ekonomicznej racjonalności, ceny muszą wzrosnąć. Jeśli politycy dołożą do tego zapowiadany podatek, kierowcy odczują to natychmiast. Z Marcinem Kulawikiem, prezesem Allianza, rozmawiamy o oczekiwaniach niemieckiego właściciela, cierpliwości w odbudowie pozycji wśród multiagentów i zmianach właścicielskich w Santanderze, jego głównym partnerze bankowym.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
„Naciągany kompromis”? Reforma PIP w rękach prezydenta. W tle 11 mld zł
Reforma PIP czeka na podpis prezydenta. Jakie zmiany przyniesie nowelizacja zarówno dla pracowników, jak i pracodawców?
24.03.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Apache bardziej polskie. Łódź będzie serwisować wojskowe śmigłowce
Zakup śmigłowców Apache to jedna z największych inwestycji w ramach modernizacji sił zbrojnych. 96 maszyn będzie kosztować Polskę astronomiczną kwotę 40 mld zł. Ale w eksploatacji maszyn będą uczestniczyły także polskie zakłady, m.in. w Łodzi.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Mieszkania w Warszawie. Lokalizacja decyduje bardziej niż metraż
Dane o transakcjach pokazują, jak bardzo zróżnicowany jest warszawski rynek mieszkań. W pierwszej połowie 2025 r. średnia cena wynosiła ok. 16,2 tys. zł za mkw., ale w zależności od dzielnicy różnice były ogromne. W Śródmieściu ceny były prawie dwukrotnie wyższe niż w Wesołej, a metr kwadratowy mieszkania na Woli kosztował o 44 proc. więcej niż na Targówku.
24.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Relacja pełna sprzeczności. Antyrosyjska prawica wspiera prorosyjskiego Orbána
Prezydent Karol Nawrocki postanowił wesprzeć Viktora Orbána przed węgierskimi wyborami parlamentarnymi. Jeszcze w ubiegłym roku odwoływał spotkanie z premierem Węgier ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem. Przed wyjazdem do Budapesztu prezydent deklaruje, że Putin jest zagrożeniem dla Polski. Tymczasem relacje Orbána z rosyjskim dyktatorem nie osłabły.
23.03.2026