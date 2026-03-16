Meta podpisała umowę z holenderską firmą Nebius. Wyda 27 miliardów dolarów na infrastrukturę AI

Amerykański koncern Meta wyda 28 miliardów dolarów na infrastrukturę AI, dostarczoną przez holenderską firmę Nebius.

W ciągu najbliższych pięciu lat Nebius dostarczy pojemność obliczeniową dla właściciela Facebooka i Instagrama o wartości 12 miliardów dolarów. To będzie jedna z pierwszych tak dużych inwestycji, opartych na najnowszych układach AI Vera Rubin od Nvidii – podaje CNBC.

Do tego Meta zobowiązała się kupić w ciągu tych pięciu lat dodatkową moc obliczeniową od Nebiusa o wartości do 15 miliardów dolarów.

– Jesteśmy zadowoleni z rozszerzenia naszego znaczącego partnerstwa z Metą. To część zabezpieczenia dużych, długoterminowych kontraktów, które zapewnią wzrost naszemu biznesowi opartemu na sztucznej inteligencji w chmurze – tłumaczy w oświadczeniu Arkady Volozh, założyciel i prezes Nebiusa.

Po ogłoszeniu szczegółów umowy akcje Nebiusa poszły przed sesją w górę o 14 proc.