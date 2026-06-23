Meta pokazuje nowe smart okulary. Są tańsze od sprzętu poprzedniej generacji

Meta pokazała nowe smart okulary. Mają kosztować 299 dolarów, czyli o 80 dolarów taniej niż gadżety poprzedniej generacji.

Okulary Meta przygotowała razem z firmą EssilorLuxottica, właścicielem Ray-Ban, oraz przy współpracy z Kylie Jenner. Według CNBC, o ile rynek smart okularów jest na razie mały, to te dwie firmy zdominowały go całkowicie, osiągając ponad 80 proc. i sprzedając miliony sztuk od 2021 r.

Trzy modele okularów mają przynajmniej siedem kolorów oprawek. Do tego można do nich włożyć soczewki na receptę i to nie powoduje utraty gwarancji. Są też dostępne tradycyjne „zerowe" soczewki w formie fotochromatycznej, polaryzowanej, czystej i przeciwsłonecznej.

Tymczasem konkurencja wcale nie zamierza odpuścić tego rynku. Google szykuje okulary oparte na własnej AI, a Snap zapowiada podobny gadżet, który ma zastąpić smartfona. Specs będą jednak kosztować ponad 2 tys. dolarów.