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16.06.2026 08:08

Szef Qualcomm: agenci AI zastąpią tradycyjne aplikacje

Qualcomm opracowuje ponad 40 nowych urządzeń AI. Jak bowiem tłumaczy szef firmy Cristiano Amon, agenci AI wkrótce zastąpią aplikacje i sprawią, że będziemy korzystać ze smartfonów w zupełnie inny sposób niż do tej pory.

– Będzie wiele eksperymentów z formami nowych urządzeń – mówi w rozmowie z CNBC Cristiano Amon. Tłumaczy, że wśród ponad 40 urządzeń wykorzystujących agentów AI, Qualcomm zaprojektował zegarki, słuchawki z kamerami czy smart biżuterię. – Główną zasadą jest, by AI była na czymś, co ciągle ze sobą nosisz. Na czymś, co pozwala jej widzieć świat dookoła ciebie i co pozwoli ci na dostęp do agenta i rozmowę z nim – dodaje.

Amon uważa, że obecność coraz mocniejszych agentów AI całkowicie zmieni sposób, w jaki używamy smartfonów, a sztuczna inteligencja stanie się nowymi aplikacjami. Podaje jako przykład choćby agenta AI, który jest w stanie błyskawicznie odszukać transakcję bankową. Nie musimy więc tracić czasu na przeszukiwanie aplikacji.

Amon: smart okulary zastąpią smartfony

– Telefon i inne urządzenia będą budowane wokół agentów. Agenci ci będą w stanie zrozumieć, czego człowiek chce i zrobić to za nas – tłumaczy Amon. Jego bowiem zdaniem smartfony czeka całkowita zmiana. Do tego – jak twierdzi – ważniejsze będą smart okulary.

Już teraz – tłumaczy – produkuje się ich dziesiątki milionów rocznie. Wkrótce rocznie zaś ma powstawać setki milionów tego typu urządzeń i wyprzedzą one zaś na rynku smartfony. Nad takimi okularami pracują nie tylko startupy, ale i duże firmy, jak Meta i Samsung.

Taka zmiana na rynku, jak twierdzi Amon, pozwoli nowym firmom wejść na rynek. Zwłaszcza tym, które zajmują się AI. Z jednej strony rozumieją one dużo lepiej od producentów smartfonów, jak działają agenci. Z drugiej zaś strony urządzenia z AI będą zbierać olbrzymie ilości danych, które posłużą do trenowania lepszych modeli AI.

Jednocześnie jednak rewolucja AI będzie wymagać nowego typu układów mobilnych. Mniejszych, potężniejszych i jeszcze efektywniejszych pod względem zużycia energii.

– Przebudowujemy całą naszą mapę drogową. Tak, całą... ponieważ uważam, że żadne z urządzeń, które mamy dziś, jest gotowe na przyszłość – podsumowuje szef Qualcomm.

Volkswagen wprowadza agentów AI do swoich samochodów
Szef Qualcomm Cristiano Amon
Szef Qualcomm uważa, że AI całkowicie odmieni rynek zarówno wearables, jak i smartfonów. Fot. Cheng Chia Huang/Getty Images
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