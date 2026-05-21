Minister Kierwiński: nakazałem wszcząć procedurę zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra Itamara Ben Gwira

Szef MSWiA przychylił się do prośby ministra Radosława Sikorskiego. Ruszyła więc procedura, która zakaże wjazdu do Polski izraelskiemu ministrowi Itamarowi Ben Gwirowi.

– Poleciłem wszcząć formalną procedurę wpisania ministra Itamara Ben Gwira do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. W tej sprawie mam to samo zdanie, co wicepremier Radosław Sikorski – napisał na X Marcin Kierwiński.

Marcin Kierwiński (@MKierwinski) May 21, 2026

– Szef MSZ Radosław Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem, by izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir miał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej w związku ze swoimi działaniami – poinformował w czwartek rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

To efekt potraktowania zatrzymanych aktywistów z propalestyńskiej flotylli. Do sieci trafiło bowiem nagranie, na którym pokazano kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy Ben Gwir macha izraelską flagą i krzyczy: „Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy”.

„Nie wolno ci tak traktować Polaków, którzy nie popełnili żadnych przestępstw. W demokratycznym świecie nie prześladujemy i nie poniżamy zatrzymanych. Domagamy się sprawiedliwości dla naszych obywateli i wyciągnięcia konsekwencji wobec ciebie” – napisał na X minister spraw zagranicznych.

You may not treat Polish citizens who have committed no crime in this way.

In the democratic world we do not abuse and gloat over people in custody.

We demand justice for our citizens and consequences for you. https://t.co/7BmfoGi9a5 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) May 20, 2026

Nagranie spotkało się z krytyką wielu państw. Potępiły je resorty dyplomacji m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Zachowanie Ben Gwira skrytykowali także premier Benjamin Netanjahu oraz ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee.