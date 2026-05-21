Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.05.2026
NEWSROOM XYZ
21.05.2026 14:57

Minister Kierwiński: nakazałem wszcząć procedurę zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra Itamara Ben Gwira

Szef MSWiA przychylił się do prośby ministra Radosława Sikorskiego. Ruszyła więc procedura, która zakaże wjazdu do Polski izraelskiemu ministrowi Itamarowi Ben Gwirowi.

– Poleciłem wszcząć formalną procedurę wpisania ministra Itamara Ben Gwira do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. W tej sprawie mam to samo zdanie, co wicepremier Radosław Sikorski – napisał na X Marcin Kierwiński.

Szef MSZ Radosław Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem, by izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir miał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej w związku ze swoimi działaniami – poinformował w czwartek rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

To efekt potraktowania zatrzymanych aktywistów z propalestyńskiej flotylli. Do sieci trafiło bowiem nagranie, na którym pokazano kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy Ben Gwir macha izraelską flagą i krzyczy: „Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy”.

„Nie wolno ci tak traktować Polaków, którzy nie popełnili żadnych przestępstw. W demokratycznym świecie nie prześladujemy i nie poniżamy zatrzymanych. Domagamy się sprawiedliwości dla naszych obywateli i wyciągnięcia konsekwencji wobec ciebie” – napisał na X minister spraw zagranicznych.

Nagranie spotkało się z krytyką wielu państw. Potępiły je resorty dyplomacji m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Zachowanie Ben Gwira skrytykowali także premier Benjamin Netanjahu oraz ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee.

Państwa Europy krytykują izraelskiego ministra za to, że ten szydził z aktywistów chcących nieść pomoc w Strefie Gazy G
Minister Itamar Ben Gwir
Szef MSWiA wszczął działania, by Itamar Ben Gwir więcej do Polski nie wjechał. Fot. EPA/ABIR SULTAN Dostawca: PAP/EPA
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat Technologia
Widmo strajku nad Samsungiem. Ceny elektroniki mogą wzrosnąć
Związkowcy w Samsung Electronics grożą największym strajkiem w historii firmy. Spór o udział pracowników w zyskach może uderzyć nie tylko w koreański koncern, ale też w globalny rynek czipów,…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polacy masowo studiują medycynę na Słowacji. „Tam nie ma wyścigu szczurów”
W ostatnich czterech latach studia medyczne po angielsku rozpoczęło ponad 150 studentów z Polski. Zainteresowanie słowackim dyplomem jest tak duże, że Polacy egzaminy wstępne na kierunek lekarski i…
21.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Czy koreańskie kosmetyki są lepsze niż polskie? „Powinniśmy stworzyć modę na p-beauty"
– Dziś dużo mówi się o „made in Poland”, ale brakuje spójnej narracji. Mimo że mamy mocne punkty, na przykład branżę beauty, która jest prawdziwą perełką na skalę światową – mówi Maciej Tęsiorowski,…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Branża paliwowa chce poprawek do pakietu antykryzysowego. Minister energii woli zmiany systemowe
Wprowadzone przez rząd maksymalne ceny paliw nie uwzględniają wysokich kosztów działalności stacji benzynowych przy autostradach – alarmuje branża. Poprawek w pakiecie antykryzysowym jednak nie…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Mniej żołnierzy USA w Polsce. Co z naszym bezpieczeństwem?
Wojsk amerykańskich w Polsce będzie mniej, a rząd i prezydent zostali tym zaskoczeni. Decyzja może pochodzić od sekretarza obrony USA, Pete’a Hegsetha i stawia pod dużym znakiem zapytania…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Koniec katalogu dla wszystkich. Jak AI sprzedaje każdemu z osobna
Algorytmy coraz lepiej rozumieją nie tylko to, co kupujesz, ale też w jakim celu to robisz i czego będziesz potencjalnie potrzebować. Hiperpersonalizacja staje się standardem wdrożeń, ale jej rozwój…
20.05.2026