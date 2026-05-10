10.05.2026 21:13

Ministerstwo Energii chce przedłużenia programu „Ceny Paliwa Niżej” po 15 maja


Ministerstwo Energii rekomenduje utrzymanie programu „Ceny Paliwa Niżej” po 15 maja. Szef resortu Miłosz Motyka poinformował, że decyzja w tej sprawie ma zapaść na początku przyszłego tygodnia. Program obniża VAT i akcyzę na paliwa, a jego miesięczny koszt dla budżetu resort szacuje na 1,6 mld zł.

Minister energii Miłosz Motyka powiedział w TVN24, że resort rekomenduje utrzymanie mechanizmu wsparcia.

– Decyzję podejmiemy na początku przyszłego tygodnia. Myślę, że ze strony resortu energii ta rekomendacja jest, by program jeszcze utrzymać – powiedział Motyka, pytany o szanse na przedłużenie programu.

Rząd analizuje sytuację na rynku paliw

Minister energii podkreślił, że sytuacja na rynku paliw nadal nie pozwala na spokojne wygaszenie programu. Jak dodał, na bieżąco konsultuje ją z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.

– Dzisiaj jeszcze ona moim zdaniem nie kształtuje się tak optymistycznie, by móc ten program wygasić – powiedział Motyka.

Według szefa resortu presja gospodarcza może w kolejnych tygodniach sprzyjać stabilizacji. Kluczowe będzie jednak uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Minister wskazał, że częściowe odblokowanie cieśniny Ormuz byłoby „krokiem do przodu”. Dopiero wtedy możliwa byłaby realna rozmowa o wygaszaniu programu.

– Jesteśmy nadal wszyscy zakładnikami tej sytuacji. Stąd ten program na dzisiaj jest utrzymywany – ocenił Motyka.

Program miałby być wygaszany etapami

Minister energii powiedział, że ewentualne wygaszanie programu powinno odbywać się w dwóch etapach. Chodzi o stopniowe zmiany w akcyzie i VAT.

– Mamy akcyzę, mamy VAT. VAT jest bezpośrednio połączony z ceną maksymalną, więc w takich krokach myślę należałoby wygaszać ten program – wskazał.

Motyka ocenił, że rozmowę o odejściu od programu można byłoby rozpocząć, gdyby cena diesla w portach morskich ARA, czyli Amsterdamie, Rotterdamie i Antwerpii, spadła do około 850–900 dol. za tonę. Drugim warunkiem byłby spadek ceny baryłki ropy poniżej 80 dol.

Koszt programu to 1,6 mld zł miesięcznie

Według wyliczeń Ministerstwa Energii program „Ceny Paliwa Niżej” kosztuje budżet 1,6 mld zł miesięcznie. Resort szacuje jednocześnie, że kierowcy zaoszczędzili dzięki niemu 3 mld zł w ciągu miesiąca.

Motyka zapewnił także, że obecnie nie ma ryzyka niedoboru paliwa lotniczego w Polsce.

Minister był również pytany o turystykę paliwową. Jak powiedział, różnice w sprzedaży wynoszą kilka proc. zarówno miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku. Według niego nie widać nadmiernej turystyki paliwowej, poza okresem świątecznym.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. Równolegle działa rozporządzenie obniżające akcyzę. Stawka akcyzy została zmniejszona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego. Oznacza to poziom najniższy dopuszczony przez Unię Europejską.

Pod koniec marca uchwalono nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Pozwala ona czasowo, do 30 czerwca, obniżać stawki akcyzy na paliwa w drodze rozporządzenia.
Od piątku do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6,46 zł. Cena benzyny 98 nie powinna przekraczać 6,96 zł, a oleju napędowego 7,31 zł za litr.

Źródło: PAP

Fot.: PAP/Jarek Praszkiewicz
