MRPiPS chce podnieść płacę minimalną i stawkę godzinową. Proponuje podwyżkę o prawie 4 proc. od 2027 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarekomenduje rządowi podniesienie płacy minimalnej i stawki godzinowej w 2027 r. – przekazali przedstawiciele resortu. Podwyżki wyniosą niemal 4 proc.

MRPiPS zarekomenduje, by minimalne wynagrodzenie wyniosło w 2027 r. 4986 zł, a minimalna stawka godzinowa – 32,60 zł. Oznaczałoby to wzrost odpowiednio o 180 zł (3,7 proc.) i o 1,20 zł (3,8 proc.).

Przedstawiciele resortu podkreślają, że proponowana kwota 4986 zł to połowa prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2027 r., które ma wynieść 9971 zł.

„Według resortu płaca minimalna powinna stanowić co najmniej 50 proc. średniego wynagrodzenia w gospodarce. Warunek ten był spełniony w 2026 r. Ministerstwo będzie zabiegać o to, żeby było tak także w 2027 r.” – zapewniają.

Rząd zajmie się propozycją MRPiPS w środę.

Rząd czekają negocjacje z pracownikami i pracodawcami

Zgodnie z prawem do 15 czerwca gabinet powinien przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej na 2027 r. Potem przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu będą mieli 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Jeżeli nie uda im się to, rząd sam ustali stawki. W obu przypadkach mają zostać one ogłoszone do 15 września.

NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ zaproponowały, by minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło co najmniej 5200 zł brutto. Uzasadniają to koniecznością ochrony poziomu życia pracowników i emerytów wobec rosnących kosztów utrzymania oraz sytuacji gospodarczej kraju.

Tymczasem strona pracodawców chce, by wzrost płacy minimalnej w 2027 r. opierał się na wskaźniku wynikającym z obecnie obowiązującej ustawy.

Ustawa ta gwarantuje coroczny wzrost minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze. Nie wliczają się w to jednak dodatki stażowe lub za pracę w nadgodzinach ani nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe czy dodatek za pracę w nocy.

Obecnie płaca minimalna to 4806 zł, a minimalna stawka godzinowa – 31,40 zł.

Źródło: PAP, XYZ