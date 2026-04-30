MSZ: USA wyraziły poparcie dla aspiracji Polski, by zostać regionalnym hubem LNG

Stany Zjednoczone wyraziły poparcie dla aspiracji Polski, aby stać się regionalnym hubem LNG – poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) w oświadczeniu opublikowanym po czwartkowej rundzie Dialogu Strategicznego między Polską a USA.

W czwartek w Warszawie odbyła się 16. runda Dialogu Strategicznego między Polska a Stanami Zjednoczonymi. Dialog prowadzony był pod przewodnictwem polskiego wiceministra spraw zagranicznych Roberta Kupieckiego i amerykańskiej podsekretarz stanu ds. politycznych Allison Hooker. Po spotkaniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało oświadczenie obu stron.

„Polska i Stany Zjednoczone omówiły możliwości umocnienia bliskiego partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, w tym poprzez bezpieczne dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) do regionu oraz wspieranie realizacji projektów w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej z udziałem amerykańskich przedsiębiorstw w celu zwiększania mocy produkcyjnych energii elektrycznej w Polsce. Obie strony zobowiązały się do współpracy w celu zapewnienia Polsce i regionowi dostaw niezawodnej, przystępnej cenowo i bezpiecznej energii. Stany Zjednoczone wyraziły poparcie dla aspiracji Polski, aby stać się regionalnym hubem LNG, który zastąpi model zależności wschód–zachód, historycznie podatny na zagrożenia, zdywersyfikowanym systemem północ–południe” – podano w oświadczeniu MSZ.

Dodano, że Polska i Stany Zjednoczone podpisały ramowe porozumienie dotyczące minerałów krytycznych i uzgodniły współpracę na rzecz zabezpieczania ich łańcuchów dostaw.

„Polska i Stany Zjednoczone omówiły znaczenie wspierania konkurencyjności i innowacyjności gospodarek w obu krajach. Polska wyraziła wdzięczność wobec Stanów Zjednoczonych za zaproszenie do udziału w pracach grupy G-20 na wszystkich szczeblach podczas amerykańskiej prezydencji. Z kolei Stany Zjednoczone wyraziły zdecydowane poparcie dla przystąpienia Polski do grupy G20 w roli stałego członka. Obie strony podkreśliły potrzebę usprawnienia przepisów sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, przedsiębiorczości i postępowi technologicznemu” – przekazano w oświadczeniu.

Jak zaznaczono, oba kraje wyraziły też poparcie dla pogłębionego dialogu między rządem a biznesem gwarantującego przewidywalne warunki inwestycyjne.

