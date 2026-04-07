Na Wall Street wzrosty czwarty dzień z rzędu. Inwestorzy śledzą informacji dot. rozejmu

Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła wzrosty głównych indeksów, a S&P 500 zyskał czwarty dzień z rzędu. Inwestorzy ciągle mają nadzieje na rozejm pomiędzy Iranem a USA i Izraelem tuż przed końcem wyznaczonego przez prezydenta Donalda Trumpa terminem ultimatum.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,36 proc. i wyniósł 46.669,88 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,44 proc. i wyniósł 6.611,83 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,54 proc. do 21.996,34 pkt. Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 wzrósł o 0,47 proc. i wynosi 2.541,98 pkt.

Inwestorzy uważnie śledzą informacje na temat potencjalnego zawieszenia broni pomiędzy USA a Iranem, które mogłoby wejść w życie przed upływem terminu wyznaczonego przez Trumpa jako ultimatum. Jednak jak informowała redakcja CNN w poniedziałek, prezydent Stanów Zjednoczonych nie zgodził się na 45-dniowe zawieszenie broni w wojnie z Iranem, co mieli zaproponować obu stronom konfliktu mediatorzy z Pakistanu.

Z kolei oficjalna irańska agencja informacyjna IRNA podała, że Iran przekazał Pakistanowi odpowiedź na amerykańską propozycję zakończenia wojny, ale odrzucił w niej pomysł zawieszenia broni i podkreślił konieczność trwałego zakończenia konfliktu.

Prezydent USA Donald Trump potwierdził w poniedziałek w rozmowie z mediami, że wtorek (z polskiej perspektywy o godz. 2 w nocy z wtorku na środę) to ostateczny termin zawarcia porozumienia przez Iran. Trump dodał, że ataki militarne USA i Izraela pomagają ludziom w Iranie, ponieważ ludzie „chcą słyszeć wybuchy bomb, bo chcą być wolni”.

Prezes JPMorgan Chase Jamie Dimon ostrzegł w poniedziałek, że wojna w Iranie grozi szokiem cenowym na rynku ropy naftowej i surowców, który może spowodować wzrost inflacji i wzrost stóp procentowych powyżej oczekiwań rynku.

Z kolei Mike Wilson, strateg Morgan Stanley, ocenił, że akcje amerykańskie mogą być w trakcie ustalania dolnego pułapu cenowego, wzywając inwestorów do selektywnego zwiększania ryzyka po słabym okresie na giełdzie.

Wojna Izraela I USA z Iranem trwa już drugi miesiąc, a w marcu indeksy S&P 500 i Nasdaq odnotowały największy miesięczny spadek od 2022 roku. Indeksy Dow Jones, Nasdaq i Russell 2000 potwierdziły wejście w korektę, spadając o 10 proc. poniżej swoich rekordowych poziomów zamknięcia.

