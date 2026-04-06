CNN: Trump nie zgodził się na zawieszenie broni w wojnie z Iranem

Prezydent USA Donald Trump nie zgodził się na 45-dniowe zawieszenie broni w wojnie z Iranem – przekazała w poniedziałek stacja CNN, powołując się na przedstawiciela Białego Domu.

Propozycja zakładająca 45-dniowy rozejm i otwarcie cieśniny Ormuz została przygotowana przez mediatorów. Plan przesłano USA i Iranowi w niedzielę wieczorem.

Przedstawiciel Białego Domu oznajmił, że Trump nie zgodził się na tę propozycję. – To jeden z wielu pomysłów – powiadomiło źródło, cytowane przez CNN.

Propozycję tę przesłano szefowi MSZ Iranu Abbasowi Aragcziemu i wysłannikowi USA Steve'owi Witkoffowi. Autorzy tej koncepcji mieli nadzieję na to, że 45-dniowy rozejm pozwoliłby na negocjacje w sprawie zakończenia wojny.

Jak podkreśliła CNN, wydaje się, że Iran również odrzucił tę propozycję, ponieważ obawiał się, że rozejm umożliwiłby przeciwnikom przygotowanie się do kontynuowania wojny.

Mediatorzy mają jednak nadzieję, że plan może zostać wdrożony przed wyznaczonym przez Trumpa ultimatum, które upływa o godz. 20 we wtorek (godz. 2 w nocy z wtorku na środę w Polsce). Trump zagroził, że jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormuz do tego czasu, straci wszystkie elektrownie i mosty.

W poniedziałek o godz. 13 (godz. 19 w Polsce) Trump ma wziąć udział w konferencji prasowej w Białym Domu, poświęconej wojnie z Iranem.

Rolę mediatorów w konflikcie pełnią Pakistan, Egipt i Turcja, jednak rozmowy pokojowe utknęły w ubiegłym tygodniu w martwym punkcie.