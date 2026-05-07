Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.05.2026
NEWSROOM XYZ
07.05.2026 10:27

Najnowszy koreański myśliwiec gotowy do misji bojowych. KF-21 Boramae trafi do armii jeszcze w tym roku

Korea Południowa zatwierdziła swój najnowszy myśliwiec do misji bojowych. Pierwsze egzemplarze KF-21 Boramae trafią do wojska jeszcze w tym roku.

– Decyzja ta symbolizuje, że Korea Południowa w pełni zabezpieczyła niezależne zdolności do budowy własnych myśliwców – oświadczył Ro Dze Man, szef biura projektu KF-21 w Agencji ds. Planowania Zakupów Obronnych (DAPA).

Prace nad myśliwcem trwały oficjalnie od grudnia 2015 r. Samolot przeszedł 1,6 tys. lotów próbnych i 13 tys. testów w locie. Oficjalne zakończenie projektu przewidziano na czerwiec 2026 r.

Prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung zapowiedział w marcu, że KF-21 to nie koniec rozwoju przemysłu lotniczego. Jak obiecał, kraj „rozpocznie rozwój zaawansowanych silników lotniczych, materiałów i komponentów, nie szczędząc inwestycji ani wsparcia, aby przemysł (zbrojeniowy) nadal się rozwijał".

Pierwsze maszyny generacji 4,5 trafią w drugiej połowie 2026 r. do armii. Zastąpią przestarzałe F-4 i F-5. W 2028 r. do sił powietrznych trafi kolejne 40 samolotów, a w 2032 r. flota KF-21 powiększy się do 120 maszyn.

Nazwa KF-21 Boramae pochodzi od młodego jastrzębia używanego do polowań. Maszyna oparta będzie zarówno na europejskim, jak i amerykańskim uzbrojeniu. Do walki powietrznej może zostać uzbrojona w pociski dalekiego zasięgu Meteor oraz AMRAAM i krótkiego zasięgu Iris-T, jak też AIM-9X Sidewinder. Z kolei do zwalczania celów naziemnych posłużą koreańskie bomby szybujące KGGB oraz odpowiednik niemieckiego pocisku manewrującego Taurus.

Samolot rozwija prędkość 1,8 Ma, a jego zasięg to 2900 km.

Indie kupią od Francji 114 samolotów wielozadaniowych Rafale
Myśliwiec KF-21 Boramae
Myśliwiec KF-21 jest gotowy do służby - oświadczyła Korea Południowa. Fot. EPA/YONHAP / POOL
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
InFakt łączy księgowość z bankowością. Przedsiębiorcy mają mniej klikać i szybciej rozliczać firmę
Dotąd znany z usług księgowych inFakt rozszerza ofertę dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Wystarczy jedna aplikacja, by firma mogła wystawiać faktury, a także zarządzać podatkami i kontem…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Jaka będzie AI za 5-10 lat? Prof. Przegalińska pokazuje scenariusze
Mythos to model, który nie tyle odpowiada na pytania, co potrafi prowadzić wielogodzinne lub wielodniowe projekty, samodzielnie weryfikować swoje wyniki i korygować błędy — mówi w rozmowie z XYZ…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Trump chce podnieść cła na auta do 25 proc., Bruksela odpowiada: „umowa to umowa”
Napięcia handlowe między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi ponownie eskalują. Mimo obowiązującego porozumienia z Turnberry Donald Trump znów zagroził podniesieniem ceł na europejskie samochody…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Zaufanie pod presją algorytmu. Czy konsumenci oddadzą zakupy agentom AI?
Wyobraź sobie, że zakupy robi za Ciebie ktoś niewidzialny, przegląda setki ofert, porównuje ceny i jednym kliknięciem dopina transakcję, zanim zdążysz o tym pomyśleć. Wygodne? Bardzo. Ale gdzieś z…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Martes Sport rusza na Słowację. Polska sieć wchodzi na trudny rynek
Polska sieć odzieży i sprzętu sportowego przygotowuje się do wejścia na rynek słowacki. Pierwszy sklep ma powstać w centrum handlowym w Nitrze – spółka już szuka kierownika. To kolejny przykład…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Keir Starmer nie naprawił Wielkiej Brytanii. Lista grzechów jest długa
Zbliżające się wybory samorządowe mogą okazać się gwoździem do politycznej trumny premiera Keira Starmera. Partyjne frakcje już przygotowują scenariusze przekazania władzy komuś, kto uratuje…
05.05.2026