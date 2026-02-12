Indie kupią od Francji 114 samolotów wielozadaniowych Rafale

Rada ds. Zamówień Obronnych Indii zatwierdziła wstępną propozycję dotyczącą zakupu 114 samolotów wielozadaniowych Rafale francuskiej firmy Dassault Aviation – podała w czwartek agencja Reutera. Informacja o decyzji dotyczącej zakupu samolotów pojawiła się przed wizytą prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Indiach, zaplanowaną na 17-19 lutego.

Pierwsze 18 samolotów ma zostać dostarczonych z Francji w krótkim czasie, aby zapewnić utrzymanie zdolności operacyjnych lotnictwa Indii. Pozostałe maszyny mają zostać wyprodukowane w Indiach. Zakup zwiększy liczbę posiadanych przez indyjską armię samolotów tego typu do 176. Jak dotąd 36 eksploatują Siły Powietrzne, a 26 – Marynarka Wojenna; te ostatnie mają możliwość operowania z lotniskowców.

Liczba gotowych do działań dywizjonów Sił Powietrznych Indii spadła w ostatnich miesiącach do 29 wobec 42 uznawanych za minimalną liczbę niezbędną do zapewnienia zdolności obronnych kraju. Wynika to z wycofania z eksploatacji samolotów MiG-21. Ponadto, starsze wersji samolotów MiG-29, Jaguar i Mirage-2000 mają zostać wycofane ze służby w najbliższych latach.

Indie produkują co prawda własny lekki myśliwiec wielozadaniowy HAL Tejas, jednak tempo produkcji jest zbyt wolne w stosunku do potrzeb: jak na razie dostarczono je do dwóch eskadr – 40 sztuk wobec 140 zamówionych. Wobec narastających napięć międzynarodowych, głównie w relacjach z Pakistanem, władze Indii podjęły decyzje o przyśpieszeniu dostaw zagranicznych. W maju 2025 roku doszło do starć sił powietrznych Indii i Pakistanu w rejonie Kaszmiru, w wyniku czego obie strony straciły po kilka samolotów.

Źródło: PAP