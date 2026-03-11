Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.03.2026
NEWSROOM XYZ
11.03.2026 06:30

Najważniejsze wydarzenia 11 marca 2026 r.

Sejm rozpocznie dziś trzydniowe posiedzenie. Posłowie będą pracować nad nowelizacją ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która ma dać inspektorom możliwość przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. W planie obrad jest też projekt ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych, przewidujący likwidację CBA od 1 października i przekazanie jego kompetencji policji, ABW i KAS.

O godz. 9 rozpocznie się konferencja prasowa wiceminister zdrowia Katarzyny Kacperczyk na temat projektu nowej listy leków refundowanych, która będzie obowiązywać od 1 kwietnia.

Drugi dzień wizyty szwedzkiej pary królewskiej w Polsce będzie poświęcony bezpieczeństwu i współpracy gospodarczej. Król Karol XVI Gustaw weźmie udział w forum o obronie cywilnej oraz w polsko-szwedzkiej konferencji o innowacjach i inwestycjach. Królowa Sylwia uczestniczy w seminarium o wsparciu dzieci będących ofiarami przestępstw. Wieczorem na Zamku Królewskim odbędzie się oficjalny obiad wydany na cześć prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki.

Polecamy: Po co król Szwecji przyjeżdża do Polski? W tle NATO, zbrojenia i nowy etap współpracy

W Warszawie trwał będzie drugi dzień obrad 404. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi dyskutują m.in. o powołaniu komisji niezależnych ekspertów do zbadania przypadków wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele w Polsce.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Donald Trump więcej traci, niż zyskuje na wojnie w Iranie. Co go może skłonić do piwotu?
Wojna w Iranie zniszczyła jego potencjał militarny i znacząco opóźniła program nuklearny. Jeśli jednak prezydent USA myślał, że obali reżim tylko przy pomocy nalotów z powietrza, to bardzo się przeliczył. Na dodatek rozpoczął wojnę wbrew swoim wcześniejszym deklaracjom. Droższa ropa oznacza wyższą inflację, a to może zniechęcić do administracji amerykańskich wyborców przed połówkowymi wyborami do Kongresu.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rusza druga edycja Sigma Challenge. Konkurs dla najbystrzejszych studentów w nowej odsłonie
Pierwsza edycja przyciągnęła tysiące studentów z całej Polski, a gala finałowa pokazała, że wśród młodych ludzi nie brakuje pasji do wiedzy, ambicji i intelektualnej ciekawości. Teraz Sigma Challenge wraca w rozszerzonej formule – z nową kategorią, szerokim gronem partnerów oraz patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Czego boją się polscy finansiści? Oto barometr nastrojów w branży inwestycyjnej
Marzenia o deregulacji, dążenie do cyfryzacji i walka z zagraniczną konkurencją to dominujące tematy w branży inwestycyjnej. Oczywiście w tle cały czas utrzymuje się sztuczna inteligencja i jej coraz większa rola w pracy finansistów. Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia cyfrowych aktywów, wynika z raportu Accenture.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rząd i Polska 2050 chcą inaczej regulować najem krótkoterminowy. UE może mieć zastrzeżenia
Rynek najmu krótkoterminowego w Polsce wchodzi w fazę regulacji. Powstały dwa projekty: poselski i rządowy. Oba zmierzają do większej kontroli rynku, jednak różnią się podejściem do konstrukcji przepisów oraz zakresu ingerencji państwa i samorządów. Pojawiają się wątpliwości co do ich zgodności z prawem UE. A czasu pozostało niewiele.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Recman wchodzi w piątą dekadę z modą premium i planem sukcesji. Otwiera pierwszy showroom
Świętująca czterdziestolecie rodzinna firma przeszła gruntowne zmiany oferty i sieci sklepów. Wyróżnić się pomaga jej prowadzenie od prawie trzech dekad własnej produkcji m.in. garniturów, z której główni konkurencji zrezygnowali. Prezes szykuje do przejęcia steru synów, którzy stworzyli własną markę. – Najlepiej uczyć się na swoich błędach, a poza tym własny biznes od zera motywuje bardziej niż dziedziczony – mówi Roman Tulwin, założyciel Recmana.
09.03.2026