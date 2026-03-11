Najważniejsze wydarzenia 11 marca 2026 r.

Sejm rozpocznie dziś trzydniowe posiedzenie. Posłowie będą pracować nad nowelizacją ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która ma dać inspektorom możliwość przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. W planie obrad jest też projekt ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych, przewidujący likwidację CBA od 1 października i przekazanie jego kompetencji policji, ABW i KAS.

O godz. 9 rozpocznie się konferencja prasowa wiceminister zdrowia Katarzyny Kacperczyk na temat projektu nowej listy leków refundowanych, która będzie obowiązywać od 1 kwietnia.

Drugi dzień wizyty szwedzkiej pary królewskiej w Polsce będzie poświęcony bezpieczeństwu i współpracy gospodarczej. Król Karol XVI Gustaw weźmie udział w forum o obronie cywilnej oraz w polsko-szwedzkiej konferencji o innowacjach i inwestycjach. Królowa Sylwia uczestniczy w seminarium o wsparciu dzieci będących ofiarami przestępstw. Wieczorem na Zamku Królewskim odbędzie się oficjalny obiad wydany na cześć prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki.

W Warszawie trwał będzie drugi dzień obrad 404. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi dyskutują m.in. o powołaniu komisji niezależnych ekspertów do zbadania przypadków wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele w Polsce.