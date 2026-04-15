Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.04.2026
15.04.2026 06:33

Najważniejsze wydarzenia 15 kwietnia 2026 r.

Premier Donald Tusk zakończy dziś wizytę w Tokio spotkaniami z przedstawicielami Japońskiej Federacji Biznesu oraz premier Japonii Sanae Takaichi. Szefowie rządów mają podpisać deklarację o wszechstronnym partnerstwie strategicznym, podnoszącą rangę relacji łączących oba kraje od 2015 r. W rozmowach ma się też pojawić kwestia ujemnego bilansu handlowego Polski z Japonią.

O 9:30 poznamy finalny odczyt inflacji konsumenckiej w marcu. Wstępny wskazywał, że wyniosła 3 proc. wobec 2,1 proc. w lutym.

O 11 opublikowane zostaną dane o produkcji przemysłowej w strefie euro. Ekonomiści prognozują, że była o 1,4 proc. niższa niż przed rokiem, po spadku o 1,2 proc. w lutym.

Sejm będzie kontynuował prace nad projektem ustawy ratyfikującej polsko-ukraińską umowę o współpracy w zwalczaniu przestępczości, w tym sabotażu. Posłowie zajmą się też projektem Polski 2050 dotyczącym najmu krótkoterminowego oraz dwoma rządowymi nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego – jedna ma zwiększyć sądową kontrolę nad decyzjami prokuratorów, druga usprawnić stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Iga Świątek zagra w ćwierćfinale halowego turnieju WTA 500 w Stuttgarcie z niemiecką tenisistką Laurą Siegemund. Będzie to jej pierwszy mecz pod okiem nowego trenera, Hiszpana Francisco Roiga, który przez lata współpracował z Rafaelem Nadalem. Polka wygrywała turniej w Stuttgarcie w 2022 i 2023 r., a przed rokiem odpadła tam w ćwierćfinale.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Warszawski startup Replenit z dużym finansowaniem. Pozyskał 2,5 mln dolarów na rozwój
Warszawski startup Replenit pozyskał 2,5 mln dolarów finansowania pre-seed. Firma rozwijająca rozwiązania AI dla handlu planuje skalowanie działalności i ekspansję do USA. W rundzie uczestniczyli…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Węgry po Orbánie. Nowe otwarcie i szansa dla polskiego biznesu
Zmiana władzy na Węgrzech może oznaczać też gospodarcze przetasowanie w regionie. Nowy rząd stanie przed wyzwaniem odbudowy inwestycji i pobudzenia wzrostu. Wśród potencjalnych beneficjentów są…
14.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Algorytm zamiast lawety. Fiński startup Flovi na polskim rynku nie ma konkurencji
Zajmujący się relokacją aut startup, który w Polsce jest od sześciu miesięcy, do końca roku stawia sobie za cel zdobycie stu klientów i zrealizowanie 20 tys. przejazdów. – Jeśli to się uda, Polska…
15.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Seria inwestycji w startupy. AI kusi fundusze
Na rynku venture capital ogłoszono kilka nowych inwestycji. Kapitał trafił do młodych firm rozwijających innowacyjne rozwiązania, także opartych na sztucznej inteligencji. Kolejne rundy finansowania…
14.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
1 mld euro inwestycji w nieruchomości komercyjne. Polski rynek z najlepszym wynikiem od 2022 r.
Polski rynek nieruchomości komercyjnych rozpoczął 2026 r. najmocniejszym wynikiem od trzech lat. W pierwszym kwartale wartość transakcji inwestycyjnych osiągnęła około 1 mld euro, co oznacza wzrost o…
14.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste Świat
Amerykańska giełda nadal daje zarobić. Pięć strategii, które sprawdzają się w tym roku
Główny indeks akcji S&P 500 jest na minusie, a inwestorzy żyją w strachu przed geopolityką. Nie oznacza to jednak, że na amerykańskiej giełdzie nie da się zarobić. Są tam nie tylko spółki, ale całe…
13.04.2026