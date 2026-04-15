Najważniejsze wydarzenia 15 kwietnia 2026 r.

Premier Donald Tusk zakończy dziś wizytę w Tokio spotkaniami z przedstawicielami Japońskiej Federacji Biznesu oraz premier Japonii Sanae Takaichi. Szefowie rządów mają podpisać deklarację o wszechstronnym partnerstwie strategicznym, podnoszącą rangę relacji łączących oba kraje od 2015 r. W rozmowach ma się też pojawić kwestia ujemnego bilansu handlowego Polski z Japonią.

O 9:30 poznamy finalny odczyt inflacji konsumenckiej w marcu. Wstępny wskazywał, że wyniosła 3 proc. wobec 2,1 proc. w lutym.

O 11 opublikowane zostaną dane o produkcji przemysłowej w strefie euro. Ekonomiści prognozują, że była o 1,4 proc. niższa niż przed rokiem, po spadku o 1,2 proc. w lutym.

Sejm będzie kontynuował prace nad projektem ustawy ratyfikującej polsko-ukraińską umowę o współpracy w zwalczaniu przestępczości, w tym sabotażu. Posłowie zajmą się też projektem Polski 2050 dotyczącym najmu krótkoterminowego oraz dwoma rządowymi nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego – jedna ma zwiększyć sądową kontrolę nad decyzjami prokuratorów, druga usprawnić stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Iga Świątek zagra w ćwierćfinale halowego turnieju WTA 500 w Stuttgarcie z niemiecką tenisistką Laurą Siegemund. Będzie to jej pierwszy mecz pod okiem nowego trenera, Hiszpana Francisco Roiga, który przez lata współpracował z Rafaelem Nadalem. Polka wygrywała turniej w Stuttgarcie w 2022 i 2023 r., a przed rokiem odpadła tam w ćwierćfinale.