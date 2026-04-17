Optymizm na GPW. KGHM w górę, Orlen traci 17 kwietnia 2026 r.

Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły sesję 17 kwietnia na plusie. Rynki w Europie i USA pozytywnie zareagowały na komunikaty Iranu i USA dotyczące transportu przez cieśninę Ormuz. W piątek po południu szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi poinformował, że cieśnina będzie otwarta dla wszystkich jednostek do końca rozejmu między USA a Iranem. Informację potwierdził prezydent USA Donald Trump, który wskazał, że Ormuz jest otwarty, ale amerykańska blokada wobec Iranu nadal obowiązuje. Prezydent USA podał także, że większość punktów potencjalnej umowy z Iranem została już wynegocjowana. W osobnym wpisie na Truth Social wskazał także, że Iran zobowiązał się już nigdy nie zamykać cieśniny Ormuz.

Około godziny 18 polskiego czasu, na półmetku sesji w USA, główne indeksy rosły o 1,3–2,1 proc. W Europie EuroStoxx600 w piątek zakończył najlepszą sesję od 8 kwietnia z zyskiem 1,6 proc. oraz 1,9 proc. od poniedziałku. DAX wzrósł w piątek o 2,3 proc., a w całym tygodniu o 3,8 proc. FTSE100 zyskał w piątek 0,7 proc. CAC40 zamknął się ok. 2 proc. na plusie.

Na warszawskiej giełdzie w ciągu dnia na nowym historycznym maksimum znalazły się mWIG40 oraz WIG, a WIG20 wyznaczył nowy szczyt hossy. Na zamknięciu indeks wyniósł 3700,60 pkt., o 1,4 proc. powyżej czwartkowego zamknięcia. Indeks WIG zakończył notowania ze wzrostem o 1,42 proc., na poziomie 135197,20 pkt. O 1,4 proc. wzrósł indeks mWIG40, który wyniósł na zamknięciu 9307,00 pkt. Indeks sWIG80 wyniósł 31184,95 pkt., o 1,38 proc. powyżej zamknięcia w czwartek.

Orlen z najwyższym spadkiem w WIG20

Spółką z indeksu WIG20, obejmującego 20 największych spółek notowanych na GPW, która zanotowała najwyższy spadek kursu, był w piątek Orlen. Kurs koncernu wyniósł na koniec sesji 124,02 zł za akcję, o 4,34 proc. poniżej poprzedniego zamknięcia.

Po ogłoszeniu przez Iran, że cieśnina Ormuz jest otwarta, gwałtownie spadły ceny ropy. Około godz. 17.40 baryłka ropy Brent była wyceniana na 88,55 dolara i taniała o 10,60 proc. Cena ropy WTI spadała o 12,41 proc. do 82,94 dolara za baryłkę.

Istotną dla Orlenu zapowiedź ogłosił także w piątek minister energii Miłosz Motyka. Ogłosił on, że rząd nie przewiduje w ciągu najbliższych tygodni wygaszenia programu CPN ws. niższych cen paliw. Minister dodał, że spadek cen paliw w hurcie do poziomów sprzed wybuchu wojny mógłby skłonić rząd do analiz w sprawie wygaszenia wsparcia.

Spadki w piątek kontynuowała PGE. Grupa energetyczna podała w środę, że jej strata netto w 2025 r. wzrosła w porównaniu z wynikiem w 2024 r. W obrębie WIG20 w piątek zniżkowały także Tauron oraz Żabka.

KGHM liderem wzrostów

Reszta spółek indeksu zakończyła piątkową sesję na plusie. Najmocniej w górę poszedł kurs KGHM – o 5,92 proc. do 341,65 zł za walor. W piątek rosły ceny miedzi, a analitycy wskazywali, że inwestorzy odbudowują pozycje w metalach wobec negocjacji USA–Iran. „Inwestorzy odbudowują pozycje w metalach nieszlachetnych i wyprzedzają ruchy w negocjacjach, mimo że wojna w Iranie wciąż nie została rozstrzygnięta” – stwierdził w piątek rano analityk Shuohe Asset Management Gao Yin, jeszcze przed wpisami Aragcziego i Trumpa w mediach społecznościowych.

Poza KGHM czwarty dzień z rzędu rósł CD Projekt. Kurs spółki wzrósł w piątek o 3,85 proc. O 3,60 proc. w górę poszły notowania Grupy Kęty.

Creotech Quantum debiutuje na GPW

W piątek na rynku głównym GPW zadebiutował Creotech Quantum. Kurs spółki przez większą część sesji był w fazie równoważenia. Teoretyczny kurs otwarcia to 214 zł, kursem odniesienia jest zaś 123 zł. Spółka powstała po podziale Creotech Instruments.

Debiut na warszawskiej giełdzie zapowiedziała spółka Rex Concepts. W czwartek wieczorem spółka opublikowała prospekt emisyjny. Grupa jest głównym franczyzobiorcą marek Burger King i Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii. Cena maksymalna w ofercie została ustalona na poziomie 17,50 zł za akcję.

O planach dotyczących dual listingu na GPW poinformowała spółka Lumina Metals z Kanady. Firma wydobywcza planuje debiut na giełdzie w Toronto. Chce być notowana także w Warszawie. Realizuje w Polsce trzy projekty miedziowe – Nowa Sól, Sulmierzyce i Mrozów.

„Otwarcie Ormuzu to jak spuszczenie powietrza z balonu"

„Kontrakty na ropę zanurkowały dziś do niespełna 85 dolarów za baryłkę, a rynek utwierdza się w przekonaniu co do poprawy fundamentów na rynkach akcji po kilku tygodniach niepewności i handlu w warunkach premii geopolitycznej. Decyzja Iranu o pełnym otwarciu Cieśniny Ormuz na czas zawieszenia broni działa jak szybkie spuszczenie powietrza z balonu. Rynek w czasie rzeczywistym przelicza scenariusz, zgodnie z którym jedno z największych globalnych wąskich gardeł podażowych przestaje być aktywnym zagrożeniem" – skomentował analityk rynków finansowych XTB Eryk Szmyd.

Jak wskazuje analityk, problemem pozostaje to, czy polityczne deklaracje Iranu i USA się zrealizują. Zwraca także uwagę, że na razie brak informacji o przedłużeniu zawieszenia broni między USA a Iranem.

"Teoretycznie rozejm minąłby 21 kwietnia. Rynek nie przechodzi z trybu kryzysowego do normalności, tylko z jednego scenariusza ryzyka do drugiego – mniej ekstremalnego, ale wciąż niestabilnego" – wskazał Eryk Szmyd.

Jak dodał, rynek zdaje sobie sprawę, że nawet w wypadku otwarcia cieśniny podaż nie wróci natychmiastowo do poziomów sprzed wojny. Zapowiedzi polityków wydają się jednak wystarczać inwestorom – zauważył analityk.

„Tym razem jednak fundamenty mieszają się z geopolityką w sposób, który sprawia, że rynek przestaje reagować liniowo. Zamiast klasycznej równowagi podaży i popytu mamy układ, w którym ceny są funkcją nagłówków i decyzji politycznych (...). Rynek zaczyna przypominać osobę uzależnioną od adrenaliny: po każdej fali strachu następuje faza niemal kompulsywnej euforii, tym silniejsza, im głębszy był wcześniejszy stres" – wskazał analityk XTB.

Jego zdaniem obecne wzrosty na rynku akcji oraz spadki ropy wydają się mniej sygnałem stabilizacji, a bardziej kolejną fazą cyklu zmiany nastrojów inwestorów. „Trzeba przyznać, że ryzyko geopolityczne wobec aktualnych negocjacji Waszyngtonu z Iranem rzeczywiście spadło. Powrót działań zbrojnych nie jest nieprawdopodobny, ale z pewnością wydaje się mniej prawdopodobny, niż jeszcze tydzień temu" – skomentował Eryk Szmyd w piątkowej analizie.

Źródło: PAP/XYZ