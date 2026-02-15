Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.02.2026
15.02.2026 09:02

Najważniejsze wydarzenia 15 lutego 2026 r.

Po trzech dniach kończy się 62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa (MSC), w której z Polski uczestniczyli premier Donald Tusk i wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. W ostatnim dniu obrad zaplanowane są panele z udziałem m.in. szefowej dyplomacji UE Kai Kallas, byłego sekretarza generalnego NATO, ministra finansów Norwegii Jensa Stoltenberga oraz szefowej Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. Wicepremier Sikorski ma wziąć udział w spotkaniu Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio przed południem złoży wizytę na Słowacji, gdzie przeprowadzi rozmowy m.in. z premierem tego kraju Robertem Ficą na temat współpracy w energetyce atomowej. Ze Słowacji Rubio uda się na Węgry, gdzie będzie przebywał do poniedziałku. Szef amerykańskiej dyplomacji brał udział w 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

W slalomie gigancie, swojej koronnej konkurencji, zaprezentuje się dziś na igrzyskach olimpijskich Maryna Gąsienica-Daniel, a w biegu panczenistek na 500 m trzy Polki. W biathlonowych biegach na dochodzenie kobiet i mężczyzn wystąpi łącznie siedmioro reprezentantów Polski, na czele z Kamilą Żuk, która w sobotnim sprincie zajęła ósme miejsce. Rywalizację w bobslejowych jedynkach rozpocznie Linda Weiszewski, a w łyżwiarstwie figurowym para sportowa Julia Szczecinina, Michał Woźniak. Na dużej skoczni odbędzie się konkurs kobiet z udziałem Poli Bełtowskiej i Anny Twardosz.

Tunel pod metrem, Dworcem Centralnym i Wisłą. Eksperci podzieleni wobec planów gigantycznej inwestycji PKP PLK
PKP PLK, spółka zarządzająca liniami kolejowymi w Polsce, zapowiedziała plany budowy drugiej linii średnicowej w Warszawie. Gigantyczna inwestycja, której koszt szacowany jest na 4 mld zł, ma być podziemną trasą kolejową i przechodzić m.in. pod linią metra. Eksperci wskazują, że inwestycja może napotkać liczne trudności, a z drugiej strony, że jej powstanie jest niezbędne.
12.02.2026
Quiz dnia XYZ | 14 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
14.02.2026
Od Miszalskiego do Tuska? Referendum w Krakowie jako sygnał ostrzegawczy
Kraków zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta z Koalicji Obywatelskiej. Czy kłopoty Aleksandra Miszalskiego to zapowiedź utraty władzy przez Donalda Tuska w 2027 roku?
13.02.2026
Deklaracje to za mało. Dlaczego pool jądrowy musi być precyzyjny jak reaktor?
W Choczewie zakończył się właśnie pierwszy etap prac przygotowawczych do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. W tym samym czasie w Warszawie polski sektor ubezpieczeniowy próbuje stworzyć pool, który podzieli ryzyko między poszczególnych graczy. Projekt jest wprawdzie dość zaawansowany, ale najtrudniejsze rozmowy – o docelowym modelu funkcjonowania, rzeczywistym podziale ryzyka i zasadach współpracy – dopiero się rozstrzygają. To drugi artykuł z cyklu „W drodze do poolu atomowego”, poświęconego jednej z najważniejszych inicjatyw w historii sektora ubezpieczeniowego.
13.02.2026
We Francji oficjalnie nikt nie mówi o rasie, bo laïcité – laickość – ma być remedium na podziały.
Kolor skóry i kod pocztowy działają jak niewidoczne filtry. Decydują o tym, kto dostaje mieszkanie, kto trafia do prywatnej szkoły, a kto do tzw. brudnych zawodów. Dziś to właśnie politycy, a nie sondaże, odsłaniają ten mechanizm – każdy na swój sposób. Niektórzy przekuwają go na narrację o zagrożeniu, inni usiłują go nazwać i zwalczać – ale żadna strona sceny politycznej nie jest od tego zjawiska wolna i nie ma pomysłu, jak to zmienić.
15.02.2026
Polska blisko celu. Czy na poziomie 95 proc. PKB UE czeka nas sufit?
Po 30 latach szybkiego doganiania Zachodu Polska zbliża się do granicy 95 proc. średniego PKB UE. Pytanie brzmi: czy to tylko przystanek przed pełną konwergencją, czy punkt, w którym wzrost zacznie wyraźnie hamować – pod presją demografii, technologii i wyczerpanych rezerw transformacji. Polska w ciągu trzech dekad wykonała ogromny skok rozwojowy – z poziomu niespełna połowy PKB na osobę średniej unijnej do blisko 80 proc. Najbliższe kilkanaście lat może przynieść dalsze zbliżenie do niej, a nawet jej osiągnięcie. Istnieje jednak zagrożenie, że polska gospodarka zatrzyma się na tym etapie ze względu na demografię, zbliżenie się do granicy technologicznej oraz skorzystanie już z najniżej wiszących owoców wzrostów.
13.02.2026