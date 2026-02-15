Najważniejsze wydarzenia 15 lutego 2026 r.

Po trzech dniach kończy się 62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa (MSC), w której z Polski uczestniczyli premier Donald Tusk i wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. W ostatnim dniu obrad zaplanowane są panele z udziałem m.in. szefowej dyplomacji UE Kai Kallas, byłego sekretarza generalnego NATO, ministra finansów Norwegii Jensa Stoltenberga oraz szefowej Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. Wicepremier Sikorski ma wziąć udział w spotkaniu Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio przed południem złoży wizytę na Słowacji, gdzie przeprowadzi rozmowy m.in. z premierem tego kraju Robertem Ficą na temat współpracy w energetyce atomowej. Ze Słowacji Rubio uda się na Węgry, gdzie będzie przebywał do poniedziałku. Szef amerykańskiej dyplomacji brał udział w 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

W slalomie gigancie, swojej koronnej konkurencji, zaprezentuje się dziś na igrzyskach olimpijskich Maryna Gąsienica-Daniel, a w biegu panczenistek na 500 m trzy Polki. W biathlonowych biegach na dochodzenie kobiet i mężczyzn wystąpi łącznie siedmioro reprezentantów Polski, na czele z Kamilą Żuk, która w sobotnim sprincie zajęła ósme miejsce. Rywalizację w bobslejowych jedynkach rozpocznie Linda Weiszewski, a w łyżwiarstwie figurowym para sportowa Julia Szczecinina, Michał Woźniak. Na dużej skoczni odbędzie się konkurs kobiet z udziałem Poli Bełtowskiej i Anny Twardosz.