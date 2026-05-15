Najważniejsze wydarzenia 15 maja 2026 r.

O godz. 9.30 GUS opublikuje wskaźnik inflacji w kwietniu 2026 r.

W południe odbędzie się konferencja prasowa pt. „Synergia dla odbudowy Ukrainy – porozumienie polskich firm”, z udziałem m.in. ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.

W czasie posiedzenia Sejmu posłowie będą głosowali nad wyborem nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. To drugie głosowanie zantagonizowało posłów koalicji rządzącej. W efekcie bardzo prawdopodobne jest, że nowym prezesem IPN zostanie były zastępca Karola Nawrockiego na tym stanowisku.

Donald Trump zakończy wizytę w Pekinie. W planach jest chociażby przyjęcie przy herbacie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

W Stanach Zjednoczonych zakończy się kadencja Jerome'a Powella, dotychczasowego szefa Rezerwy Federalnej – banku centralnego Stanów Zjednoczonych. Na tej funkcji zastąpi go Kevin Warsh, wybrany przez prezydenta USA Donalda Trumpa.