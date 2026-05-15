Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.05.2026
NEWSROOM XYZ
15.05.2026 06:27

Najważniejsze wydarzenia 15 maja 2026 r.

O godz. 9.30 GUS opublikuje wskaźnik inflacji w kwietniu 2026 r.

W południe odbędzie się konferencja prasowa pt. „Synergia dla odbudowy Ukrainy – porozumienie polskich firm”, z udziałem m.in. ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.

W czasie posiedzenia Sejmu posłowie będą głosowali nad wyborem nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. To drugie głosowanie zantagonizowało posłów koalicji rządzącej. W efekcie bardzo prawdopodobne jest, że nowym prezesem IPN zostanie były zastępca Karola Nawrockiego na tym stanowisku.

Donald Trump zakończy wizytę w Pekinie. W planach jest chociażby przyjęcie przy herbacie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

W Stanach Zjednoczonych zakończy się kadencja Jerome'a Powella, dotychczasowego szefa Rezerwy Federalnej – banku centralnego Stanów Zjednoczonych. Na tej funkcji zastąpi go Kevin Warsh, wybrany przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Popyt wrócił na Węgry. Deweloperzy nadal liczą koszty
Rynek mieszkań na Węgrzech odbija po kryzysie. Ceny rosną, deweloperzy wracają do inwestycji, a Cordia rozwija działalność w Polsce.
14.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Twórca Salesmanago z nowym biznesem. Zevio i BLIK chcą wypełnić płatniczą niszę
Wdrożenie subskrypcji powinno być znacznie prostsze i szybsze, a jej utrzymanie o połowę tańsze – przekonują założyciele startupu. Mierzą w duże, ale rozproszone grono małych i średnich usługodawców.…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Allegro o współpracy z OpenAI: To przełom, jesteśmy w awangardzie
– Jesteśmy jednym z liderów pod względem wykorzystania AI w platformie handlowej nie tylko w Europie, ale mam wrażenie, że nawet na świecie – mówi Marcin Kuśmierz, prezes Allegro. Duże nadzieje wiąże…
14.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Mieszane nastroje na GPW. Podsumowanie notowań 13 maja 2026 r.
W środę na GPW panowały mieszane nastroje – WIG20 zmierzał do odnotowania nieznacznego wzrostu, gdy zniżkowały indeksy grupujące mniejsze spółki. Wspierał go przede wszystkim kurs KGHM, który rosnął…
13.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Koniec z podwyżkami cen po podpisaniu umowy. Rząd szykuje rewolucję dla kupujących mieszkania
Rząd planuje zmiany w ustawie deweloperskiej. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę kupujących i rozbudować Portal DOM.
12.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Dlaczego rządy przegrywają? Analiza zależności pomiędzy wynikami wyborów a gospodarką
Od czasu fali wysokiej inflacji europejskie rządy częściej przegrywają wybory lub tracą stabilność. Sprawdziliśmy, czy inflacja i realne płace faktycznie wpływały na wyniki partii rządzących w UE w…
15.05.2026