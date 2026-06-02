Najważniejsze wydarzenia 2 czerwca 2026 r.

W południe zbiera się Rada Ministrów, która zajmie się propozycją przepisów mających ograniczyć dzieciom dostęp do pornografii. W porządku obrad rządu są też dwa projekty ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które wdrażają akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA).

Dziś drugi dzień XVI Europejskiego Kongresu Finansowego, który odbywa się w Hotelu Sheraton w Sopocie.

Kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych.

O 11 odbędzie się uroczystość wręczenia przez prezydenta Karola Nawrockiego aktu mianowania na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.