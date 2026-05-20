20.05.2026 06:38
Najważniejsze wydarzenia 20 maja 2026 r.
Zapraszamy na relację „Dzieje się", gdzie znajdziecie informacje o najważniejszych wydarzeniach 20 maja 2026 r. M.in.:
- Senat rozpocznie kolejne posiedzenie; izba zajmie się ustawą o rynku kryptoaktywów zakładającą, że KNF będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem.
- Senat zajmie się także ustawą o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej, czyli tzw. ustawę antySLAPP. Na autora nieuzasadnionego pozwu, który będzie miał na celu ograniczenie takiej debaty, sąd będzie mógł nałożyć grzywnę w wysokości nawet 100-krotności minimalnego wynagrodzenia.
- Przed nami kolejny dzień wizyty premiera Węgier Petera Magyara, który spotka się w Warszawie m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim.
- Do Polski przyjedzie dziś gen. Christopher Mahoney, zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów wojsk USA. Zastąpi on przewodniczącego gen. Dana Caine'a, którego — jak poinformowało MON — obowiązki zatrzymały w USA. Trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła – oświadczył wicepremier, szef MON Władysław Kamysz po wtorkowej rozmowie z szefem Pentagonu Petem Hegsethem.
- Kolejny dzień wizyty Władimira Putina w Pekinie. W programie zaplanowane jest m.in. spotkanie Putina z przywódcą Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Jak poinformował w poniedziałek Kreml, rozmowy rosyjsko-chińskie będą dotyczyły kwestii dostaw energii, w tym proponowanego gazociągu Siła Syberii 2.
