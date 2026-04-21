Najważniejsze wydarzenia 21 kwietnia 2026 r.

O godz. 10 na GPW odbędzie się uroczysty debiut spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna na Głównym Rynku. Wycena spółki to ponad 2 mld zł. Debiut będziemy relacjonować w XYZ, a tymczasem przypominamy wywiad z Michałem Lubińskim, doradcą zarządu w firmie Niewiadów Polska Grupa Militarna.

W Luksemburgu planowane jest posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw UE pod przewodnictwem szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas. Polskę reprezentuje wiceminister Ignacy Niemczycki. Tematem spotkania będzie 20. pakiet sankcji na Rosję, blokowany do tej pory przez Węgry, w tym proponowany całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską.