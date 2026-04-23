Najważniejsze wydarzenia 23 kwietnia 2026 r.

W Katowicach dziś drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wśród gości będą wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, minister edukacji Barbara Nowacka czy minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Premier Donald Tusk udaje się na dwudniowe nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej, które odbędzie się na Cyprze. Premier wizytę rozpocznie dziś późnym popołudniem od spotkania z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, po czym wspólnie z członkami Rady spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Trybunał Sprawiedliwości UE odpowie na pytania prejudycjalne Sądu Rejonowego we Włodawie dotyczące wykładni przepisów dyrektywy w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.