Najważniejsze wydarzenia 23 marca 2026 r.

O 9:30 dowiemy się, czy w lutym dużo wydawaliśmy na konsumpcję. GUS opublikuje dane o sprzedaży detalicznej. Ekonomiści prognozują, że była o 6,1 proc. wyższa niż przed rokiem (w cenach stałych), co oznaczałoby przyspieszenie wobec stycznia, gdy wzrosła o 4,4 proc.

Prezydent Karol Nawrocki uda się dziś do Budapesztu, by w ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej spotkać się z premierem Węgier Viktorem Orbánem. Za spotkanie jest krytykowany, ponieważ w weekend dziennik „The Washington Post” ujawnił, że minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó regularnie dzwonił do Rosji w przerwach między spotkaniami na forum Unii Europejskiej, aby przekazywać swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi Siergiejowi Ławrowowi relacje na żywo z prowadzonych rozmów.

W Łodzi zostanie zawarta umowa offsetowa między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 a Lockheed Martin. To formalne rozpoczęcie wdrażania technologii i budowy pełnego zaplecza specjalistycznego dla śmigłowców Apache w WZL nr 1 w Łodzi. Offset wynika z umowy zakupu 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache Guardian o wartości ok. 10,8 mld USD. W dzisiejszej uroczystości udział wezmą premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

W Warszawie rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami barażowymi o awans do mistrzostw świata. W czwartek pierwszy mecz - z Albanią.