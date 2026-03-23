Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.03.2026
NEWSROOM XYZ
23.03.2026 06:36

Najważniejsze wydarzenia 23 marca 2026 r.

O 9:30 dowiemy się, czy w lutym dużo wydawaliśmy na konsumpcję. GUS opublikuje dane o sprzedaży detalicznej. Ekonomiści prognozują, że była o 6,1 proc. wyższa niż przed rokiem (w cenach stałych), co oznaczałoby przyspieszenie wobec stycznia, gdy wzrosła o 4,4 proc.

 Prezydent Karol Nawrocki uda się dziś do Budapesztu, by w ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej spotkać się z premierem Węgier Viktorem Orbánem. Za spotkanie jest krytykowany, ponieważ w weekend dziennik „The Washington Post” ujawnił, że minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó regularnie dzwonił do Rosji w przerwach między spotkaniami na forum Unii Europejskiej, aby przekazywać swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi Siergiejowi Ławrowowi relacje na żywo z prowadzonych rozmów. 

W Łodzi zostanie zawarta umowa offsetowa między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 a Lockheed Martin. To formalne rozpoczęcie wdrażania technologii i budowy pełnego zaplecza specjalistycznego dla śmigłowców Apache w WZL nr 1 w Łodzi. Offset wynika z umowy zakupu 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache Guardian o wartości ok. 10,8 mld USD. W dzisiejszej uroczystości udział wezmą premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

W Warszawie rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami barażowymi o awans do mistrzostw świata. W czwartek pierwszy mecz - z Albanią.

Najważniejsze wydarzenia 20 marca 2026 r.
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Republika gangów. Jak Haiti utraciło kontrolę nad własnym losem
Początek tego roku miał przynieść Haiti nową głowę państwa i demokratyczny reset. Zamiast tego przyniósł rozpad Przejściowej Rady Prezydenckiej i kolejny dowód na to, że państwo istnieje już głównie formalnie. Łańcuchy dostaw przejęte przez gangi, politycy namaszczani przez obce mocarstwa i wyraźnie spóźniona interwencja międzynarodowa. Zaglądamy za kulisy politycznego i gospodarczego rozpadu państwa, w którym nie ma już tak naprawdę z kim negocjować.
21.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Biedronka kupi część Carrefoura? Żabka: To nie zatrzyma naszej ekspansji
Lider handlu spożywczego jest zainteresowany franczyzowym biznesem francuskiej sieci, co mogłoby zagrozić planowi otwarcia kolejnych tysięcy Żabek. Największy operator małoformatowych sklepów bez obaw podkreśla, że Carrefour ma ich mniej niż 500, więc sam prawie trzykrotnie więcej otwiera w rok. Świętuje rekordowe wyniki, w tym przebicie 1 mld zł zysku netto, i jest na dobrej drodze do 45 mld zł końcowej sprzedaży.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Duża firma pożyczkowa może zmienić właściciela. Nowe regulacje zdecydują o przyszłości branży
Najpierw wykup menedżerski, teraz sprzedaż. Właścicielka Soonly Ewa Wernerowicz przymierza się do zbycia spółki, którą niedawno kupiła – wynika z informacji XYZ. O tym, czy transakcja dojdzie do skutku i jaka może być jej wartość, w dużym stopniu zdecydują zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim. W sukurs branży pożyczkowej, która krytykuje projekt, przyszła Komisja Nadzoru Finansowego.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Obronność, czyli nowy wspólny mianownik gospodarczy państw średniej wielkości. Jak Kanada znajduje sojuszników poza USA
Jak w praktyce wygląda przedstawiona w Davos przez premiera Kanady Marka Carneya doktryna sojuszy middle powers, państw ważnych, choć nie wielkich mocarstw? Dla najbliższych sojuszników to gospodarka i obronność w jednym.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nowa nazwa, „praca, płaca i mieszkanie" na kongresie Polski 2050. Czy partia po przejściach ma szansę na przejęcie inicjatywy?
Polska 2050 szoruje po sondażowym dnie i próbuje wyjść z głębokiego kryzysu pod nowym przywództwem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Partia zaprezentowała hasła-klucze skierowane do etatowej klasy średniej i zarazem przyjmuje ostrzejszy kurs wobec własnych koalicjantów. Warszawski kongres miał stanowić symboliczne odcięcie się od niedawnych wizerunkowych porażek ugrupowania.
21.03.2026
Kategorie artykułu: Kultura Świat
Chiński wywiad promuje kinowy hit. Ma wzmacniać bezpieczeństwo
Chiński thriller szpiegowski o międzynarodowym tytule „Scare Out” zajął drugie miejsce na liście najbardziej kasowych filmów w czasie obchodów lunarnego nowego roku. To zarazem pierwsza kinowa produkcja, która powstała pod bezpośrednim nadzorem państwowego wywiadu. Co ten fakt mówi o kinie za Wielkim Murem – i o samych Chinach?
21.03.2026