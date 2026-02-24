Najważniejsze wydarzenia 24 lutego 2026 r.

Dziś na posiedzenie zbierze się Rada Ministrów. Zajmie się projektem dotyczącym zwolnienia części firm z raportowania ESG oraz trzema projektami ustaw deregulacyjnych.

Przed południem zebrać ma się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, by w głosowaniu wybrać kandydatów na nowego Pierwszego Prezesa SN. Kadencja obecnej I prezes – Małgorzaty Manowskiej – kończy się w maju tego roku.

Dziś mijają cztery lata od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W Kijowie wizytę złożą przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Przebywa tam już marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty, który wystąpi w Radzie Najwyższej (parlamencie) Ukrainy.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przed połączonymi izbami Kongresu wygłosi doroczne orędzie o stanie państwa.