24.03.2026 06:30
Najważniejsze wydarzenia 24 marca 2026 r.
Dziś w południe zbiera się Rada Ministrów, która zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy usprawniającym proces budowy elektrowni jądrowych.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu wyda wyrok w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Chodzi o dopuszczalność kwestionowania statusu sędziów powołanych w Polsce przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej po 2017 r.
Ogłoszone zostaną nominacje do nagród muzycznych Fryderyk 2026.