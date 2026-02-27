Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.02.2026
27.02.2026 06:30

Najważniejsze wydarzenia 26 lutego 2026 r.

O godz. 9:30 premier Donald Tusk weźmie udział w wydarzeniu dotyczącym nowych zdolności Wojska Polskiego dzięki programowi SAFE. Udział zapowiedzieli także: minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wydarzenie odbywa się w zakładach PIT-RADWAR w Kobyłce.

O godz. 12 odbędzie się losowanie par 1/8, 1/4 i 1/2 finału piłkarskich rozgrywek Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji.

Fitch podejmie decyzję ws. ratingu Polski.

Były prezydent USA Bill Clinton złoży zeznania przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów USA na temat powiązań z Jeffreyem Epsteinem. Jego małżonka Hillary zeznawała 26 lutego.

Tysiące klientów PGE nie dostało faktur za prąd
Wehikuł R+ stawia na deeptech i dual-use. Zainwestował w amerykański startup
Vatn Systems zamknął rundę na 60 mln dolarów. Przyciągnął kapitał z USA i Azji, a jedynym inwestorem z Europy został R+ Family Office.
27.02.2026
Portal DOM przegrał z prywatnymi serwisami. Czy warto wydawać 44 mln zł?
Prywatne serwisy już publikują ceny nieruchomości transakcyjnych. Czy państwo przegrywa wyścig o transparentność rynku?
25.02.2026
Wietrzenie w innowacjach. Będzie remanent kolejnego kluczowego obszaru
Ministerstwo Rozwoju bierze na tapet kolejny element ekosystemu podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki. Po uruchomieniu konsultacji nad nową strategią dla startupów przyszedł czas na ewaluację systemu ulg na B+R.
25.02.2026
Javier Milei: argentyński „anarchokapitalista” na wojnie z szarą strefą. Dziś ważna decyzja
Javier Milei rozpętał otwartą wojnę z najpotężniejszymi związkami zawodowymi w Ameryce Łacińskiej. Tym razem na celownik bierze patologie rynku pracy i stawia wszystko na jedną kartę: radykalną reformę. Gdy parlament szykuje się do decydującego głosowania, na szali leży coś więcej niż tylko elastyczny czas pracy czy koszty zatrudnienia. Stawką jest społeczno-gospodarcze DNA Argentyny.
27.02.2026
Rynek kapitałowy gotowy na deregulację. Zmiany trafiły na biurko ministra finansów
Przez prawie rok przedstawiciele resortu finansów, sprawiedliwości, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i reprezentanci inicjatywy SprawdzaMY wraz z przedsiębiorcami debatowali nad ułatwieniami dla rynku kapitałowego. Raport podsumowujący prace trafił do ministra Andrzeja Domańskiego. Sprawdzamy, które reformy dostały zielone światło, które będą musiały poczekać, a które zostały odrzucone.
26.02.2026
GPW. Korekta na warszawskiej giełdzie. Słaby dzień sektora bankowego, wśród blue chipów najlepiej rosła Żabka. Notowania 24 lutego 2026 r.
Dzisiejszy dzień przyniósł korektę na GPW. Wśród najsłabszych sektorów polskiej gospodarki były banki. Ich indeks spadł bowiem o 1,59 proc. Z kolei najsilniejszą spółką wśród blue chipów okazała się Żabka.
24.02.2026