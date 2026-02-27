Najważniejsze wydarzenia 26 lutego 2026 r.

O godz. 9:30 premier Donald Tusk weźmie udział w wydarzeniu dotyczącym nowych zdolności Wojska Polskiego dzięki programowi SAFE. Udział zapowiedzieli także: minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wydarzenie odbywa się w zakładach PIT-RADWAR w Kobyłce.

O godz. 12 odbędzie się losowanie par 1/8, 1/4 i 1/2 finału piłkarskich rozgrywek Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji.

Fitch podejmie decyzję ws. ratingu Polski.

Były prezydent USA Bill Clinton złoży zeznania przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów USA na temat powiązań z Jeffreyem Epsteinem. Jego małżonka Hillary zeznawała 26 lutego.