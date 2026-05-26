Najważniejsze wydarzenia 26 maja 2026 r.

O 10 rozpocznie się konferencja prasowa dotycząca podsumowania rozliczeń PIT za 2025 rok z udziałem wiceministra finansów, szefa KAS Marcina Łobody.

O 10:30 konferencja prasowa nt. „mObywatel z nowym rekordem” z udziałem wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego oraz wiceministra cyfryzacji Dariusza Standerskiego.

W południe zbiera się Rada Ministrów, która zajmie się projektem nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw autorstwa Ministerstwa Finansów, w którym proponuje się określenie limitu czasu pełnienia funkcji przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i jego zastępców.

W Brukseli odbędzie się posiedzenie unijnych ministrów ds. rolnictwa. Polskę reprezentować będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Ministrowie omówią zaproponowany 19 maja przez Komisję Europejską plan działań dla rolników w związku z wysokimi cenami nawozów.