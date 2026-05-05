Najważniejsze wydarzenia 5 maja 2026 r.

Rano maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Jest to egzamin obowiązkowy. A my piszemy, jak polskie matury wyglądają na tle tych u naszych sąsiadów.

W południe zbiera się Rada Ministrów, która zajmie się m.in. projektem przygotowanym przez pełnomocniczkę rządu ds. polityki senioralnej Marzenę Okłę-Drewnowicz, przewidującym wprowadzenie bonu senioralnego.

Rząd zajmie się też projektem zmian deregulacyjnych w zakresie energetyki, który przewiduje m.in. uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Posiedzenie ministrów finansów państw UE. Rozmawiać będą m.in. o zwalczaniu oszust podatkowych. Mają też uzgodnić nowe przepisy, dające Prokuraturze Europejskiej (EPPO) i Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) dostęp do informacji o VAT na poziomie UE.