Najważniejsze wydarzenia 5 marca 2026 r.

Na 9 zaplanowano briefing prasowy: „Z Funduszami Europejskimi na globalne rynki. Drugi nabór w projekcie Polskie Mosty Technologiczne dla firm planujących wejście do USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Brazylii”, z udziałem minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

O 09.30 rozpocznie się konferencja prasowa wiceministry klimatu i środowiska Anity Sowińskiej poświęcona funkcjonowaniu powszechnego systemu kaucyjnego.

O 10 rozpocznie się konferencja prasowa inaugurująca działalność Civil Security Hub Poland, podmiotu bezpieczeństwa cywilnego w Europie będącego częścią nowej inicjatywy Europejskiej Agencji Kosmicznej pod nazwą Space Resilience Nodes.

Także na 10 zaplanowano konferencję prasową „Reakcje platform społecznościowych na zgłoszenia dezinformacji w 2025 roku. Analiza Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK-PIB”.

W Brukseli odbędzie się posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych państw UE. Przedstawiciele krajów członkowskich skoncentrują się na aktualnym stanie strefy Schengen. Ministrowie omówią również stan wdrażania paktu migracyjnego